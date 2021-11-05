В Волгоградской области вводят продажу проездных билетов по QR-кодам





Проездные билеты длительного пользования на городской и пригородный общественный транспорт в Волгоградской области с 10 ноября будут продавать только при наличии документов о вакцинации или перенесенном заболевании. Та же мера коснется и продажи социальных проездных билетов. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

На заседании, которое в формате видеоконференции 5 ноября провел губернатор Андрей Бочаров, были озвучены рекомендации главного санитарного врача по Волгоградской области и предложения профильных органов и ведомств. В соответствии с ними оперштаб принял решение не продлевать нерабочие дни в Волгоградской области, но сохранить ряд введенных с 30 октября ограничительных мер. В частности, остается в силе режим самоизоляции для непривитых или не переболевших ковидом жителей старше 60 лет. В непродовольственные магазины, за исключением товаров первой необходимости, театры, музеи, фитнес-центры, а также парикмахерские будут пускать по QR-кодам , справкам о недавно перенесенном коронавирусе или медотводом вкупе с отрицательным ПЦР-тестом. Они являются равнозначными документами, подчеркнули в оперштабе.

Для входа на предприятия и организации социальной сферы, культуры, спорта, бытового обслуживания населения и ряд других, которые были закрыты в нерабочую неделю, теперь также будет необходимо предъявить паспорт, QR-код или равнозначные ему документы. Напомним, в локдаун не работали оздоровительные учреждения, бассейны, аквапарки, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, бани, сауны. Массовые мероприятия по-прежнему под запретом.

Оперштаб поручил усилить контроль за соблюдением введенных антиковидных мер с привлечением полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и органов местного самоуправления. Также полиция и Роспотребнадзор должны проконтролировать, как исполняется постановление главного санитарного врача Волгоградской области об обязательной вакцинации работников ряда отраслей и сфер. Волгоградской облдуме и Общественной палате региона губернатор поручил проработать и внести предложения об ужесточении ответственности за невыполнение ограничительных мер и постановления о вакцинации.