Магазины в Волгограде будут работать с ограничениями с 30 октября

Общество 27.10.2021 20:51
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27.10.2021 20:51
В Волгоградской области введены новые ограничения на период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о. губернатора Евгением Харичкиным. В частности, по всей области закрываются оздоровительные учреждения, бассейны, аквапарки, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, бани, сауны, запрещено проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий, выставок и т.д. Будут открыты только музеи и театры, а также фитнес-залы. Однако в последние можно попасть только после предъявления QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе. В фитнес-клубы пустят также с отрицательным ПЦР-тестом.
Стоматологическую помощь жителям в эти дни окажут лишь по экстренным показаниям. При этом магазины непродовольственных товаров смогут оказывать услуги только тем покупателям, кто имеет сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Соответствующие документы должны быть и у персонала.Данные ограничения не распространяются на аптеки, а также магазины непродовольственных товаров, которые реализуют предметы первой необходимости. Перечень таких товаров определен комитетом промышленности и торговли Волгоградской области. Разрешается и дистанционная торговля при условии доставки товаров.
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