



Оперативный штаб Волгоградской области с 30 октября вводит режим самоизоляции для всех непривитых или не переболевших коронавирусом жителей старше 60 лет. Под новые ограничения попадают также неработающие волгоградцы с хроническими заболеваниями, у которых нет прививки от COVID-19 или справки о перенесенной болезни. Напомним, с 12 октября аналогичные ограничительные меры коснулись жителей Волгоградской области старше 65 лет

Согласно изменениям в постановление №179 администрации Волгоградской области с 30 октября работодатели обязаны на месяц перевести на удаленку всех сотрудников старше 60 лет или с хроническими заболеваниями. Этой категории работников дается четыре недели для вакцинации от ковида при отсутствии медотвода и формирование иммунитета, говорится в постановлении.

В ближайшую субботу в Волгоградской области также вступят в силу ограничения, согласно которым запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00. Общепит может работать по ночам только на доставку заказов и навынос. Кроме того, приостанавливается действие свободных от COVID-19 зон в кафе, ресторанах и культурно-досуговых учреждениях. Теперь во всех этих организациях заполняемость залов не должна превышать 50%.

Новые ограничения оперштаб по борьбе с коронавирусом ввел в соответствии с поручениями президента России, которые утверждены им по итогам совещания с членами правительства. Учтены также рекомендации главного санитарного врача по Волгоградской области Ольги Зубаревой.