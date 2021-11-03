Решение о новых антиковидных мерах в Волгоградской области примет оперштаб





Решение о принятии новых антикоронавирусных мер в Волгоградской области, в том числе возможном продлении нерабочих дней, примет оперативный штаб. Провести его заседание до конца текущей недели поручил губернатор Андрей Бочаров по итогам Клинического Совета, сообщает ИА «Высота 102».

На заседании совета под председательством главы региона была аккумулирована вся статистика по заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области и России в целом. Эксперты, в том числе медики и представители Роспотребнадзора, представили Бочарову доклады по текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

По итогам Клинического Совета губернатор поручил нарастить объемы и повысить качество тестирования на коронавирус жителей и гостей региона и продолжить прививочную кампанию от ковида. Облздраву поручено подготовиться к развертыванию дополнительного коечного фонда, активизировать контроль наличия и рационального использования медицинского кислорода.

«В ходе диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, на основе уже имеющегося опыта, шире применять методы упреждающей терапии, как на стационарном, так и на амбулаторном этапе, – поставил задачу Бочаров. – На постоянной основе продолжать взаимодействие с Минздравом России, изучение передового опыта регионов России и других стран с целью непрерывного совершенствования выработанной нами системы медицинской помощи людям, заразившимся коронавирусной инфекцией».

Облздрав также должен провести мониторинг качества амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом, уделив особое внимание разделению потоков в поликлиниках. Врачам поручено вернуться к вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и реализации программ, направленных на укрепление общественного здоровья, в том числе диспансеризации. Для каждого муниципалитета должны быть разработаны конкретные рекомендации.