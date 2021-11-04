Молодой водитель сбил насмерть пенсионера в Волгоградской области

Происшествия 04.11.2021 09:57
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04.11.2021 09:57
64-летний мужчина погиб накануне в Волгоградской области после наезда автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в половине шестого вечера автомобиль «Рено Дастер» под управлением 24-летнего водителя в Еланском районе на 75 км автодороги «Самойловка-Шумилинская» совершил наезд на пешехода. Пенсионер двигался в попутном с автомобилем направлении. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.
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