Разорванные рот и тело: генпрокурора РФ просят проверить волгоградский СИЗО №1 на предмет возможных пыток





Председатель правления Волгоградской региональной общественной организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу Игорь Нагавкин в обращении к генпрокурору РФ Игорю Краснову потребовал расследования обстоятельств смерти 22-летнего Равиля Расулова, труп которого был обнаружен в СИЗО №1 Волгограда 28 октября. Как говорится в обращении, сообщает ИА «Высота 102», Игорь Нагавкин просит также дать оценку работе заместителя прокурора Волгоградской области Николая Ерешкина, который осуществляет надзор за СИЗО №1, а также уволить из органов УФСИН ряд руководителей и оперативных сотрудников, которые, по его мнению, могут быть причастны к смерти молодого человека.



Когда 28 октября мама Равиля Расулова пришла на свидание к сыну, ей сообщили, что его нашли в камере повешенным и стали уверять, что он совершил суицид, говорится в обращении.

Однако родные погибшего потребовали доказательств. И нашли много странностей в обстоятельствах гибели родного человека, заявляет Игорь Нагавкин. Так, говорится в обращении, сотрудник, осуществляющий прием в УФСИН, показал родственникам запись с камеры видеонаблюдения, сделанную внутри камеры, где содержался Равиль, на которой видно, как в 22:00 выключается свет и включается дежурное освещение, после чего Расулов встает с кровати и с трудом передвигается в сторону входной двери. При этом он опирается на кровать и стену, то есть видно, что ему с трудом дается передвижение. Из видео можно сделать вывод, что Расулова кто-то позвал на выход, так как он смотрел в сторону двери, цитата из обращения. После он пропадает с камеры, так как там слепая зона. В 00:00 инспектор, которая дежурила в данном корпусе, подошла к его камере, заглянула в глазок и побежала за другими сотрудниками, чтобы открыть камеру, так как Равиля не было видно уже длительное время. Далее они все вместе открывают дверь и видео обрывается. «Мы попросили показать нам, как сына снимают с простыни, но нам показали, как снимают с его шеи простынь и кладут на пол, пытаются оказать первую медицинскую помощь. Когда Равиль встал с кровати и пошел в сторону двери, то в руках у него не было никакой простыни или других предметов, он просто встал с кровати и на видео видно, что он не стягивает с постели простынь!», - уверяют родные скончавшегося арестанта.

На основании вышесказанного волгоградский правозащитник просит генпрокурора РФ организовать проверку СИЗО №1 по факту законности переводов из других следственных изоляторов, а также создать рабочую группу под руководством сотрудников генпрокуратуры по проведению проверки обстоятельств смерти Равиля Расулова с привлечением правозащитных и общественных организаций Волгоградской области. При этом причастные к этому происшествию сотрудники УФСИН, считает правозащитник, должны быть отстранены от занимаемой должности на время проверки. Когда 28 октября мама Равиля Расулова пришла на свидание к сыну, ей сообщили, что его нашли в камере повешенным и стали уверять, что он совершил суицид, говорится в обращении.Однако родные погибшего потребовали доказательств. И нашли много странностей в обстоятельствах гибели родного человека, заявляет Игорь Нагавкин. Так, говорится в обращении, сотрудник, осуществляющий прием в УФСИН, показал родственникам запись с камеры видеонаблюдения, сделанную внутри камеры, где содержался Равиль, на которой видно, как в 22:00 выключается свет и включается дежурное освещение, после чего Расулов встает с кровати и с трудом передвигается в сторону входной двери. При этом он опирается на кровать и стену, то есть видно, что ему с трудом дается передвижение. Из видео можно сделать вывод, что Расулова кто-то позвал на выход, так как он смотрел в сторону двери, цитата из обращения. После он пропадает с камеры, так как там слепая зона. В 00:00 инспектор, которая дежурила в данном корпусе, подошла к его камере, заглянула в глазок и побежала за другими сотрудниками, чтобы открыть камеру, так как Равиля не было видно уже длительное время. Далее они все вместе открывают дверь и видео обрывается. «Мы попросили показать нам, как сына снимают с простыни, но нам показали, как снимают с его шеи простынь и кладут на пол, пытаются оказать первую медицинскую помощь. Когда Равиль встал с кровати и пошел в сторону двери, то в руках у него не было никакой простыни или других предметов, он просто встал с кровати и на видео видно, что он не стягивает с постели простынь!», - уверяют родные скончавшегося арестанта.На основании вышесказанного волгоградский правозащитник просит генпрокурора РФ организовать проверку СИЗО №1 по факту законности переводов из других следственных изоляторов, а также создать рабочую группу под руководством сотрудников генпрокуратуры по проведению проверки обстоятельств смерти Равиля Расулова с привлечением правозащитных и общественных организаций Волгоградской области. При этом причастные к этому происшествию сотрудники УФСИН, считает правозащитник, должны быть отстранены от занимаемой должности на время проверки.



Также Игорь Нагавкин просит обязать руководителя СУ СК России по Волгоградской области «возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений погибшему Расулову Р.Н., которые были зафиксированы на теле покойного в виде избитых ступней обеих ног, коленей, головы, разорванного рта с обеих сторон, а также отработать версию возможного убийства Расулова Р.Н., сымитированного под суицид, с изъятием всех записей с камер видеонаблюдения в период с момента поступления Расулова Р.Н. в СИЗО №1 из СИЗО №4 до факта фиксирования осмотра места происшествия следователем СУ СК России по Волгоградской области».

Напомним,

Также Игорь Нагавкин просит обязать руководителя СУ СК России по Волгоградской области «возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений погибшему Расулову Р.Н., которые были зафиксированы на теле покойного в виде избитых ступней обеих ног, коленей, головы, разорванного рта с обеих сторон, а также отработать версию возможного убийства Расулова Р.Н., сымитированного под суицид, с изъятием всех записей с камер видеонаблюдения в период с момента поступления Расулова Р.Н. в СИЗО №1 из СИЗО №4 до факта фиксирования осмотра места происшествия следователем СУ СК России по Волгоградской области».Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о смерти Равиля Расулова в камере СИЗО №1. В пресс-службе СУ СК по Волгоградской области тогда отказались комментировать это происшествие.

Игорь Нагавкин обращает внимание на то, что Равиль Расулов после судебного заседания был помещен 25 октября в СИЗО №4. Правозащитник утверждает, что Расулова насильно вывезли вечером этого дня в СИЗО №1 после посещения СИЗО №4 старшего оперуполномоченного отдела по особо важным делам УФСИН России по Волгоградской области Е.Лебедева. По информации правозащитника, якобы оперуполномоченный принуждал находившихся в камере арестантов на видеокамеру заявить о сотрудничестве с сотрудниками УФСИН. Однако этого добиться ему не удалось, тогда, говорится в обращении генпрокурору, арестантов пообещали вывезти в СИЗО №1, где якобы созданы условия для пыток содержащихся под стражей. Но в ночь арестанты нанесли себе увечья в знак протеста, «чтобы их не вывезли на пытки в СИЗО №1». Однако Равиля Расулова все-таки перевезли из СИЗО №4 в другой изолятор, утверждает Нагавкин.