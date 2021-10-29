В СИЗО №1 в Волгограде нашли тело арестанта

Происшествия 29.10.2021 12:16
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29.10.2021 12:16
Тело 22-летнего Равиля Расулова было найдено в одной из камер СИЗО №1 в Волгограде. Факт смерти молодого мужчины подтвердили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, по предварительным данным, арестованный совершил самоубийство. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, надзорные органы проводят проверку», - пояснили в ведомстве. Расследованием ЧП, по данным информагентства, занимается следственный отдел Центрального района СУ СК по Волгоградской области. В пресс-службе регионального управления СК РФ происшествие не комментируют. Как стало известно ИА «Высота 102», Равиль Расулов был переведен в СИЗО №1 из СИЗО №4. Молодой человек подозревался в вымогательстве.
Фото из архива пресс-службы УФСИН по Волгоградской области.
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