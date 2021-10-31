Из-за QR-кодов в Волгоградской области вырос спрос на попутки

Новые ограничения, как сообщало ИА «Высота 102», уже вызвали возмущение онкобольных из районов области, многие из которых имеют медотвод, однако, несмотря на это, вынуждены тратиться на ПЦР-тест перед поездками в областной онкодиспансер.
Общество 31.10.2021 15:14
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31.10.2021 15:14
Новые ограничения, как сообщало ИА «Высота 102», уже вызвали возмущение онкобольных из районов области, многие из которых имеют медотвод, однако, несмотря на это, вынуждены тратиться на ПЦР-тест перед поездками в областной онкодиспансер.
Из-за введения QR-кодов в междугородних автобусах в Волгоградской области вырос спрос на попутки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщества в социальных сетях районов и городов региона. Главное преимущество таких поездок – отсутствие необходимости предъявлять доказательства пройденной вакцинации или перенесенного коронавируса. В выгоде оказываются как и водители, которые сокращают расходы на бензин за счет попутчиков, так и пассажиры без сертификата, которым не надо тратиться на ПЦР-тесты.Напомним, под новые ограничения в регионе попала сфера пассажирских перевозок на расстояниях, превышающих 50 километров. В результате жителям большинства районов региона, чтобы попасть на автобус до областного центра, необходимо предъявлять QR-код, подтверждающий вакцинацию, или справку о перенесенном заболевании. Тем, у кого нет этих документов, приходится оплачивать ПЦР-тест.
Новые ограничения, как сообщало ИА «Высота 102», уже вызвали возмущение онкобольных из районов области, многие из которых имеют медотвод, однако, несмотря на это, вынуждены тратиться на ПЦР-тест перед поездками в областной онкодиспансер.
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