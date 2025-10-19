«Страшнее всего быть равнодушным»: многодетный отец - о совместных родах, инфантильности молодежи и правилах воспитания





Что отличает хорошего отца? Желание показать ребенку мир в его самых ярких красках? Настрой на чемпионство или звание выдающегося учёного? Попытка заслонить от всех невзгод? А, может, любовь - единственное, что по-настоящему важно и для родителей, и для их детей? О современном воспитании, ежедневном выборе и свободе жизни корреспонденты ИА "Высота 102" поговорили с отцом четверых детей Вадимом Филиным.

С 2021 года в России на международном уровне отмечается День отца. Молодой и еще не обросший традициями праздник имеет плавующую дату - третье воскресенье октября. К слову, в Волгоградской области всех отцов официально поздравляли с 2006 года.

Сегодня совместные роды стали едва ли не новой традицией. А тогда, 20 лет назад, решение Вадима Филина могли оценить с нескрываемым скепсисом. Увидев появление новой жизни и одним из первых взяв на руки новорожденного малыша, он и сам признает, что заходить в родзал вместе с супругой стоит далеко не всем.

- Я действительно присутствовал на всех четырех родах своей супруги и брал ребенка на руки сразу после акушерки, - с теплом в голосе произносит многодетный отец. – На всю жизнь запомню, как, едва появившись на свет, моя старшая дочь внимательно изучала меня своими черными глазками. Если отцы запомнят этот взгляд, они уже никогда не обидят собственного малыша. Он сразу, в тот же момент, станет их настоящей кровинушкой. Хотя идти на роды с супругой нужно не всем - иногда из-за неприглядности картинки это попросту охлаждает отношения в паре. Ради интереса – как оно там бывает – принимать такое ответственное решение точно не стоит. На мой взгляд, выбор станет по-настоящему ответственным, если отец пойдет на роды с четким пониманием - с первой минуты он хочет с присутствовать в жизни своего сына или дочери.





Как и все первые значимые события в жизни, рождение первенца отец четверых детей называет самым запоминающимся и ярким моментом. Именно с ним молодые родители мечтают соответствовать примерам из книг, тщательно заботясь о чистоте каждой пеленки и стерильности соски.

- Конечно, первый ребенок более опекаем родителями. Помню, как после рождения дочери я вручную стирал пеленки и намывал с мылом упавшую на пол соску, - улыбается волгоградец. – С опытом пришло понимание, что малышу важна не столько физическая защита от микробов, дождей и ветров, сколько защита духовная. И, конечно же, любовь. Не вседозволенность, не баловство, а именно любовь. Если ребенок ощущает ее с самого первого дня своей жизни, он будет легче идти по своему жизненному пути.

В мире, где тема детства нередко становится и коммерческим проектом, и бесконечным путем к Олимпу, родителям важно не превращать свое чадо в амбициозный проект, убежден многодетный отец.

- Часто бывает, что родители растят ребенка для себя. Чтобы самим стать лучше и за его счет реализовать те амбиции, которые они не успели реализовать в своем детстве, - рассуждает руководитель православного семейного центра "Лествица" – Но, к сожалению, такой подход часто ломает растущего человека. Да, он – ваша кровинушка, и в чем-то, безусловно, на вас похож. Но в то же время он - другая личность. Я точно знаю по своим детям, что все они – не копия меня или супруги. У них другие интересы и другие мечты, другие цели и желания. Не сломать этот хрупкий мир – одна из важнейших задач родителей. Мы хотим, чтобы дети оставались в неких рамках, позволяющих им сделать правильный выбор. Да, окончательное решение примет он сам, но вот горизонт этого выбора – куда идти не нужно, а куда – возможно – открываем мы, взрослые.





"Любовь отца девочка должна найти в будущем муже"

В последние годы образ отца заметно трансформируется. Еще недавно прогулка мужчины с младенцем или их совместное занятие в развивающем центре вызывало удивление, а сейчас воспринимается, как норма. Или все еще нет?

- У нас с супругой ничья – две девчонки и двое мальчишек. И, конечно же, их воспитание у нас отличается. Девочек больше балуешь, а парней гоняешь, чтобы вырастить в них ответственность. На самом деле девочки берут модель семейной жизни, глядя именно на папу. У них появляется такая матрица – как вел себя мой отец? На мой взгляд, из-за того, что многие мужчины по-прежнему не участвуют в семейной жизни, в нашей стране регистрируется так много разводов. Если с детства девочка видит, что ее папа приходит домой и только лишь передает деньги маме, возлагая все остальные обязанности на хрупкие женские плечи, то она формирует в голове такой же образ для будущей взрослой жизни.





Какой бы согревающей, окрыляющей и даже исцеляющей ни была любовь родителей к собственному ребенку, сформированные ею перегибы сослужат ему недобрую службу. По мнению многодетного отца, инфантильность молодых людей сегодня отчасти связана с искренним желанием взрослых по максимуму «подстелить соломки».

- Мы пытаемся оградить ребенка от всех треволнений. И это одна из причин, по которой он растет таким инфантильным, - рассуждает Вадим Филин. – В наши дни мы слишком злоупотребляем и другим «успокоительным» для ребенка – гаджетами. Возьми его в руки и дай мне тишины и спокойствия. Я понимаю, что у современного родителя много дел. Понимаю, что жизнь требует внимания к финансам. Но полчаса можно найти всегда – просто на разговор. Не на банальный пересказ своих проблем на работе, но на обсуждение последних новостей, спортивных событий, кино, культурной жизни. Знаете, на что я уже давно обратил внимание? Народные традиции ребенку, конечно, передают мамы и бабушки. Но вот традиции нации – общинность, взаимопомощь – приходят к нему именно от отца. И если вы в присутствии ребенка только лишь пьете пиво и кроете всех трехэтажным матом, ждать от него чего-то большего точно не стоит. Что в этом плохого, если так делает отец? По своему жизненному опыту я могу сказать, что хорошего отца отличает главное - неравнодушие. И хотя сегодня за поиски справедливости можно получить по голове, важно не зарывать голову в песок и давать ребёнку важное ощущение - слова взрослых об ответственности, правильности выбора и том самом неравнодушии не пусты. Для них самих они являются истиной в последней инстанции.

Фото Вадима Филина и из архива V102.ru