



Сборная России накануне, 10 октября, на «Волгоград Арене» обыграла Иран со счётом 2:1. Предматчевые активности, выступление музыкальных групп, автограф-сессия легенд отечественного футбола и самые яркие моменты встречи - в репортаже ИА «Высота 102».





Проводить матчи сборной России в Волгограде стало приятной ежегодной традицией. Предыдущие две игры с Кубой и Сирией оставили незабываемые эмоции у поклонников футбола. Игра с Ираном в очередной раз доказала, что Волгоград является футбольным городом. 42387 человек на трибунах - вчера был установлен новый рекорд посещаемости за всю историю «Волгоград Арены». Прошлый лучший результат был зафиксирован на игре чемпионата мира- 2018 между Японией и Польшей (42189).





Многочисленные российские флаги развевались в руках болельщиков, которые приехали на праздник футбола из разных уголков нашей страны. Также посетили встречу гости из Ирана. А яркая предматчевая программа захватила многих пришедших на стадион.





Зрители подпевали и пританцовывали под песни группы «Браво», дав волю эмоциям. В это же время в другой части площади экс-футболисты сборной России Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Ари и Гилерме раздавали автографы и фотографировались с поклонниками, терпеливо ожидавшими в огромных очередях момента встать рядом с кумирами. Звезды футбола «вспомнили молодость» и на маленьком поле сыграли в мини-футбол с юными болельщиками, буквально ошеломленных такой уникальной возможностью.





Перед стартовым свистком зрители также смогли насладиться выступлениями группы «СерьГа», а гимн нашей страны исполнила известная певица Наталья Подольская.





Своими предматчевыми ожиданиями не стеснялись делиться болельщики. 11-летняя Ксения пришла на футбол вместе со своей мамой.

- Думаю, что Россия победит, потому что у нас самая сильная сборная. Предположу, что выиграем со счётом 3:1. Я уже второй раз на игре нашей команды. В прошлом году была на встрече с Сирией, из которой запомнила наши забитые голы, - рассказала юная болельщица.





Голкипер Матвей Сафонов вывел хозяев на игру со специальной капитанской повязкой, посвященнной Году защитника Отечества, с изображением «Родины-матери». А гости из-за травмы не смогли рассчитывать на одну из главных своих звёзд Сердара Азмуна. При этом в стартовом составе иранской сборной можно было выделить Мехди Тареми, ранее выступавшего за итальянский клуб «Интер», и хорошо известного российским любителям футбола полузащитника «Ростова» Мохаммада Мохеби.





Сборная Ирана прошла отбор на чемпионат мира в 2026 году, поэтому соперник на этот раз считался статусным. И вряд ли можно было ожидать лёгкой прогулки для подопечных Валерия Карпина. Так оно в итоге и получилось. Гости начали матч более активно и даже имели возможность выйти вперед после розыгрыша аута - Вахания надёжно действовал в обороне и заблокировал возможность поразить ворота с близкой дистанции.





В середине тайма трибуны «Волгоград Арены», которые периодически заряжали: «Вперёд, Россия!», «взорвались» от восторга. И поводом для этого стал первый забитый гол в исполнении нашей команды. С центра поля разрезающую передачу на ход выполнил Антон Миранчук, а нападающий Воробьёв устремился в отрыв и в очном рандеву с голкипером вышел победителем, тем самым открыв счёт.





Хозяева завладели инициативой к этому моменту и не собирались останавливаться на достигнутом. Вскоре они провели еще одну острую атаку. Бакаев с края штрафной переиграл голкипера и прострелил в центр на Батракова. Полузащитник «Локомотива» моментально пробил, но своего вратаря подстраховал защитник Халилзаде, выбивший мяч. В концовке тайма с дальнего расстояния мощно «выстрелил» Глебов, однако в створ не попал. С минимальным преимуществом российской сборной соперники ушли на перерыв. А некоторые из болельщиков бурно обсуждали итоги первого тайма и с нетерпением ждали возобновления встречи.

На старте второй половины иранцы снова активизировались и на этот раз смогли забить. Подопечные Карпина не успели «выйти из раздевалки» и допустили грубую ошибку в обороне. В результате позиционной атаки гости ворвались в штрафную, где Годдос прострелил на Хоссейнзаде, а тот в касание переправил мяч в сетку. К слову, российская сборная впервые пропустила в трех проведённых матчах на «Волгоград Арене».





Российские болельщики были обескуражены пропущенным голом, но в то же время повод для радости получили иранские фанаты, которые бурно праздновали этот успех на трибунах.

В середине тайма Карпин сделал четверную замену. На поле вышли Алексей Миранчук, Лечи Садулаев, Иван Сергеев и дебютировавший в сборной Наиль Умяров. Вскоре после совершенных перестановок хозяева снова устремились вперед. Умяров прошёл по флангу и навесил в штрафную. Соперник выбил мяч точно на ногу Батракову. И Алексей из далека решился пробить и не прогадал - мяч полетел по радиоуправляемой траектории точно в угол и снова хозяева вышли вперёд. Шансов спасти у голкипера практически не было.





В концовке встречи соперники искали возможности забить еще, но по-настоящему опасных моментов в игре больше не было. В итоге сборная России выиграла со счетом 2:1 и одержала третью победу на волгоградском стадионе за два последних года. Батраков был признан лучшим игроком матча. Завершился насыщенный футбольный вечер еще одним выступлением группы «Браво».





Таким образом, можно констатировать, что очередной праздник футбола в Волгограде удался на славу. Многие болельщики покидали стадион в отличном настроении и с незабываемыми впечатлениями от развлекательной программы и самого матча. И хочется верить, что сборная России, которую снова встретили здесь очень тепло, вернется в город-герой уже в самом ближайшим будущем.





На пресс-конференции Валерий Карпин отметил великолепную поддержку в Волгограде и рассказал, почему, по его мнению, в городе-герое так сильно любят футбол.

- Это футбольный город - всегда им был. Ещё в советские времена, когда мы сюда приезжали, было то же самое. Волгоград, Воронеж и Краснодар — есть города, где просто любят футбол. Возможно, здесь нет столько развлечений, как в Москве, - считает главный тренер сборной России.





Наставник Ирана Амир Галенои подвел итоги встречи.

- Этот матч был интересным и зрелищным. Поздравляю российскую команду с победой и хотел бы поблагодарить наших игроков. Все выложились по полной. Нам было непросто играть на таком большом стадионе при поддержке практически 45 тысяч человек, отметил специалист, который также заявил, что сборная Ирана с радостью примет российскую команду у себя дома.







































































