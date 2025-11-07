Происшествия

В Волгограде под окном высотки нашли тело 11-летней школьницы

07.11.2025 14:24


Страшная трагедия произошла в Советском районе Волгограда сегодня, 7 ноября. В жилом комплексе «Родниковая долина» у дома №3а по улице Грибанова было обнаружено тело 11-летней девочки. Об этом сообщили жители в домовом чате. 

Волгоградцы утверждают, что девочка пролетела 16 этажей. Произошедшее ужаснуло волгоградцев. В соцсетях объявлен сбор на похороны ребенка. 

В СУ СК по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели ребенка проводится проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего. 

Фото «Родниковая долина» t.me

