



В Волгограде сегодня, 1 октября, суд приступил к изучению аргументов защиты Александра Пака, переехавшего многодетную мать Екатерину Буравлеву. Как сообщает ИА «Высота 102», в заседании принимали участие самые близкие родственники подсудимого – его старшая дочь и супруга. Кроме того, адвокаты Пака представили суду заключения медиков относительно состояния здоровья органов слуха и зрения пенсионера.

Не видел?..

Согласно заключению специалистов частной клиники, расположенной на ул. Рокоссовского в Волгограде, которое представил суду адвокат Пака, у подсудимого буквально через неделю после ДТП был диагностирован целый «букет» отклонений работы органов зрения. Это и миопия правого глаза слабой степени, и начальная катаракта, и деструкция стекловидного тела глаза, и ретинопатия. В левом глазу Пака врач-офтальмолог также разглядел миопию слабой степени, катаракту, деструкцию стекловидного тела, астигматизма и ретинопатию. Кроме того, добавил адвокат Касевич, управлявший автомобилем BMW пенсионер Пак страдает сужением периферического зрения обоих глаз.

– Документ [результаты обследования] был подписан 1 ноября 2024 года, – уточнил Касевич дату, когда Пак проходил дополнительное обследование органов зрения.

После этого адвокат отправился к присяжным заседателям, чтобы показать им схему зрения, на которой офтальмолог отобразил области, которые находятся вне поля зрения Пака.

– То есть это те области, которые Пак не видит. Это периферическое зрение. Мы надеемся, что впоследствии мы допросим специалиста. Но это картинка, которая была сделана через неделю после ДТП, – уточнил защитник.

Напомним, что накануне защита подсудимого не менее скрупулезно отнеслась к показаниям врача-офтальмолога, приглашенного стороной обвинения. Особенно защиту интересовали выводы экспертов относительно периферического зрения Александра Пака. Это имеет важное значение, так как, напомним, Екатерина Буравлева, согласно выводам следствия, оказалась под колесами BMW после того, как ухватилась за ручку двери со стороны водителя. Есть основания полагать, что адвокаты Пака намерены убедить суд, в том что их подзащитный из-за проблем со зрением мог не заметить женщину.





... и плохо слышал?

Далее на заседании 1 октября адвокаты Пака озвучили суду другие его заболевания. В первую очередь, зашита сделала упор на проблемах со слухом, которые были задокументированы 2 ноября 2024 года (вскоре после происшествия). Цитата:

– В момент осмотра жалобы на снижение слуха, преимущественно на левое ухо. Анамнез: вышеописанные жалобы стали беспокоить в декабре 2023 года с устойчиво сохраняющейся симптоматикой. Было рекомендовано КТ левой височной области, – зачитал Факеев.

В анамнезе Пака имеется и ряд других хронических заболеваний. На момент обследования в ноябре 2024 года каких-либо критических жалоб на здоровье Александр Пак не высказывал.

Отдельно адвокат Факеев представил суду схему исследования остроты слуха Александра Пака. Однако, уточнил защитник, это исследование требует комментариев специалистов.

«А он и не поверил»

После выступления адвоката суд вызвал старшую дочь подсудимого Викторию Пак. Первым вопрос задал ей адвокат Касевич. Он попросил уточнить, что известно близкой родственнице подзащитного об обстоятельствах уголовного дела.

– 22 октября примерно в 16.30 позвонила на телефон моего мужа моя мама Хорт Людмила Николаевна и пояснила, что какая-то ситуация непонятная с отцом случилась. Потом позвонила младшая сестра и пояснила, что папа стал участником ДТП с потерпевшим, и попросила, чтобы мы подъехали на предполагаемое место происшествия для того чтобы поддержать папу, чтобы он там был не один. Мы выехали с мужем. По дороге муж позвонил папе и спросил, где он. Он сказал, что едет к интернату. Мы уточнили, его задержали или нет? Он сказал, что нет. Мы приехали немного раньше него, – вспоминала на суде Виктория Пак.

Напомним, что Александр Пак вернулся на место ДТП лишь после того, как узнал, что его ищет полиция. Переехав женщину, как ранее уже звучало в суде, пенсионер отправился по своим делам со знакомым.

Далее Виктория Пак рассказала о том, как узнала от инспекторов ДПС о случившемся происшествии. И о том, как оформлялись материалы по факту ДТП с двумя автомобилями. Женщина высказала сомнения насчет правильности действий сотрудников:

– Почему-то в схеме ДТП они не указали папин автомобиль, хотя он приехал, объяснил всю траекторию движения. Они его спрашивают, он отвечает. Папа подписывает все административные материалы по этому ДТП. На схеме он естественно пишет о том, что он с этой схемой не согласен, потому что там не указано было положение его автомобиля. После того, как они закончили оформлять первое ДТП, приехал еще один наряд ДПС и начали оформлять уже второе ДТП – с участием автомобиля BMW и потерпевшей Буравлевой. Оформлять начали схему. И, в общем, на схеме, кроме как схемы расположения дорожного полотна относительно домов и интерната, больше ничего не было нанесено. В общем, в присутствии понятых они [инспекторы ДПС] всячески пытались уговорить отца...

Здесь резко прервала речь Пак прокурор – представитель гособвинения обратилась с возражением к судье и заявила о том, что дочь подсудимого Александра Пака излагает уже субъективную трактовку действий сотрудников полиции. Дмитрий Туленков обратился, в свою очередь, к адвокату:

– Сторона защиты, задайте вопросы, которые не касаются расследования уголовного дела.

На это адвокат Касевич возразил:

– Свидетель рассказывает о том, что она видела своими глазами.

– Давайте не спорить, – резюмировал Туленков, напомнив Пак, что она находится в суде с присяжными заседателями, которые, в свою очередь, не могут дать правовую оценку ее аргументам. – Мы даже не можем с Вами здесь дискутировать.

– Дело не в правильности схемы, а в том, когда дают пустую схему. Папа мой сказал: "Я не могу подписать схему, на которой ничего не зафиксировано". Даже положение тела было не описано, – попыталась все-таки довести мысль до конца женщина.

– Вы толкуете и интерпретируете расследование с точки зрения вашей, – вновь принялся объяснять судья Туленков. – Присяжные не профессиональные юристы, они не могут дать оценку, правильно или неправильно составлена схема.





Далее Виктория Пак упомянула о видеозаписи ДТП, которое ей показал один из сотрудников. На кадрах женщина, с ее слов, видела Екатерину Буравлеву убегающей вслед за BMW (здесь следует напомнить, что Пак изначально зацепил машину многодетной женщины, после чего она попыталась выяснить с ним отношения и схватилась за водительскую дверь).

– Вам продемонстрировали запись, на которой запечатлен момент разъезда двух автомобилей. Скажите, на указанной записи был автомобиль Вашего отца? – уточнила у Виктории Пак прокурор.

– Была белая машина, – ответила Пак. – На том видео, которое мне предоставили... Качество видео, если его пересылали из мессенджера, было уже невысоким. И там был уже нечитаемым номерной знак. Белый автомобиль. А дальше... Можно уже предположить, да...

– Ну что можно предположить? – уточнила гособвинитель.

– Не отвечайте на этот вопрос, – прервал диалог судья Туленков. – Это уже предположения.

– А Ваш отец на каком автомобиле подъехал к месту происшествия, – спросила затем прокурор.

– BMW X7, – уже напряженно ответила Виктория Пак.





Затем Виктории Пак поступил вопрос от присяжных заседателей. В частности, они попросили уточнить, как давно ее отец испытывает проблемы со слухом. Этот вопрос озвучил судья Дмитрий Туленков:

– Как давно Ваш отец плохо слышит?

– Ну как вам сказать. Это же со временем. Каждый раз, как обследуешься. У него нарушения идут с 2008 года – после перенесенного обширного инфаркта. В 2019 году, после перенесенной пневмонии, у него очень сильно подорвалось здоровье, – ответила Пак.

– Проходил ли он медицинское освидетельствование на предмет слуха? – второй вопрос от присяжных.

– До этого он обследовался каждый раз в Сеченовском институте в Москве... – начала отвечать дочь подсудимого.

– Именно на предмет слуха, – еще раз уточнил у нее судья.

– Сейчас не могу точно сказать, – призналась Пак.

– Тогда такой вопрос. На машине Вашего отца есть знак «Глухой водитель»? – продолжил Дмитрий Туленков.

– Знак, насколько я знаю, устанавливается, если есть инвалидность, – начала Пак.

– Вопрос стоит: есть или нет? – прервал ее судья.

– Естественно, инвалидности не оформляли, и такого знака нет, – ответила женщина.





В судебном заседании 1 октября также присутствовала сегодня жена Александра Пака. Женщина рассказала, во сколько и от кого узнала 22 октября 2024 года о происшествии. Со слов волгоградки, о ДТП ей сообщила младшая дочь, на которую и зарегистрирована иномарка BMW X7.

– Я, говорит, ему [Паку] позвонила, а он не поверил, – вспоминала в суде слова дочери Ирина Хорт.

Далее жена Пака вспомнила и свой разговор с ним:

– Я позвонила ему и сказала: "Тебя там ищут. На улице Большой случилось ДТП. Ты, пожалуйста, езжай, разберись с этим, пожалуйста". Он сказал: "Да, конечно". И все. Мы больше не о чем не говорили.

Каких-либо других значимых сведений супруга Пака не сообщила, дополнительных вопросов у обвинения и адвокатов к женщине не было.

Напомним, Александр Пак обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Следующее заседание пройдет через неделю.

