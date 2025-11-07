В Волгограде на фоне тумана город заволокло смогом от выхлопных газов





7 ноября в Волгограде утро началось с сильнейшего тумана. Пелена накрыла все районы областного центра, не только осложнив жизнь автомобилистам, но и ухудшив экологическую обстановку.

По данным общественного мониторинга качества воздуха, одновременно с ухудшением видимости в городе фиксируется всплеск концентрации в атмосфере мелкодисперсных частиц. Безветренная погода и сильный туман прижимают выхлопные газы к земле, в результате чего стационарные метеостанции фиксируют снижение качества воздуха.

Так, в Советском районе рост опасных примесей в воздухе начался ранним утром. Около 5:00 в Советском районе Волгограда объём мелкодисперсных частиц PM10 в воздухе был в «зелёной» зоне на уровне 20 мкг/м3, а уже в 7:48 станция на СХИ зафиксировала загрязнение в 82 мкг/м3.

Схожая картина отмечалась и в Краснооктябрьском районе Волгограда. Здесь в 10:30 на ул. Репина метеостанция зафиксировала загрязнение на уровне 91 мкг/м3.

Отметим, по данным на 11:20, вместе с исчезновением тумана постепенно улучшается и экологическая обстановка. Оборудование фиксирует снижение концентрации вредных веществ в воздухе до 45-50 мкг/м3.