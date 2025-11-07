В России повысили штрафы за неготовность к отопительному сезону





В России для теплоснабжающих организаций повысили штрафы за неготовность к отопительному сезону. Закон вступил в силу 7 ноября.

Штраф за неустранение в установленные сроки ранее выявленных нарушений для должностных лиц составляет теперь от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц – 20-40 тысяч рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил необходимость наведения порядка в данной сфере.

- В домах, школах, детских садах, больницах должно быть тепло. Для этого ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами, - подчеркнул спикер ГД.