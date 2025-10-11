«Было жалко не деньги, а себя»: жертва мошенников из Волгограда - о схеме обмана, поиске виновных и страхе признать ошибку





«Займешь мне 23 тысячи рублей?». Сообщение от хорошей знакомой отвлекло волгоградку Ирину от будничных дел. Пролистав переписку и не заметив никаких поводов для сомнений, женщина быстро перевела собеседнице нужную сумму. Поступившая следом просьба добавить еще 15 тысяч рублей сорвала все маски – Ирина имеет дело с мошенниками. Историю обмана и ее поучительный для всех сторон финал расскажем в материале ИА «Высота 102».

О самых популярных мошеннических схемах Ирина, конечно, слышала не раз и не два. Женщина не сомневалась – нотку фальши в разговоре с аферистами она почувствует буквально с первых минут разговора. Однако даже к человеку с хорошей теоретической базой и здоровым критическим мышлением мошенники подобрали свой «ключ».

- Просьба занять 23 000 рублей пришла мне в телеграме от приятельницы. До этого она ни разу не обращалась с такой просьбой, поэтому, памятуя о мошенниках, я открыла ее аккаунт. Номер телефона действительно принадлежал ей, наша с ней прежняя переписка тоже была на месте. Значит, аккаунт ее, решила я. 23 000 рублей — сумма для меня некритичная: никто меня не просил ни взять кредит на 5 миллионов, ни поджечь военкомат или сфотографировать военный аэродром, поэтому я спросила, куда удобно перевести деньги. На всякий случай решила позвонить ей, но номер оказался недоступен, и я просто отправила требуемую сумму, - рассказывает волгоградка. - Сразу после этого у меня попросили еще 15 000, и в этот момент я поняла, что совершила глупость. Позвонила близким приятельницы, и мои сомнения подтвердились: я имела дело с мошенниками. После этого сразу же связалась со своим банком и с банком-получателем. И хотя с момента перевода прошло меньше десяти минут, вернуть деньги назад уже не удалось.





На смену обескураженности пришло обжигающее чувство стыда. «Как я, такая ответственная и осторожная, могла поверить в подобную незамысловатую схему?». В голове Ирины проносились мысли: стоит ли кому-то рассказывать о своем печальном опыте? Как это воспримут окружающие? А вдруг они не поймут и осудят?

- После того, как тебя обдают ледяным душем, наступает стадия торга с собой: «Ну и что, подумаешь, заработаю еще. Зато все живы и здоровы. И вообще, люди, вон, по несколько миллионов отдают. Я легко отделалась. Спасибо, как говорится, что взяли деньгами». А потом становится неловко и хочется об этом поскорее забыть: «Это же может произойти с кем угодно, но только не со мной, я же не такая глупая. Не буду никому рассказывать и просто об этом забуду», - делится эмоциями жертва мошенников. - Было жалко не денег, а себя. Именно на эту реакцию и рассчитывают аферисты, ощущающие свою безнаказанность.

Несмотря на сомнения и тревогу, женщина все же рассказала о случившемся знакомому. Позже об ошибке, стоившей ей 23 тысяч рублей, она сообщила и той самой приятельнице.

- Я нашла в себе силы рассказать о случившемся другу. Он, конечно же, настойчиво посоветовал обратиться в полицию, что я и сделала. Находясь в другом городе, я открыла для себя новую опцию: оказывается, заявление в полицию можно подавать онлайн через официальный сайт МВД России. И этот сервис прекрасно работает! – делится своим опытом волгоградка. - После этого пришлось усмирить свою гордыню и рассказать о случившемся приятельнице, у которой увели аккаунт в ТГ, и от чьего имени со мной общались мошенники. Утверждения вроде «ну ты что, взрослый же человек, как ты могла!», «ну вот от кого-кого, а от тебя точно не ожидали!», «да ты шутишь, с тобой такого просто не могло произойти» от знакомых уверенности в себе не добавляли. Отвечала всем: «да, так случилось, я — живой человек, могу ошибаться. Иногда я верю не тем людям и бываю слишком отзывчива». В итоге у меня явно назрела тема для сеанса у психолога.





В истории волгоградки вполне логичный, но не всегда реализуемый финал – дропперов, которые работали в связке с организаторами мошеннической схемы, в кратчайшие сроки задержали в Самарской области.

- Вернувшись в Волгоград, я дала все необходимые показания. Следователь, молодая девушка из Центрального РОВД, была настолько тактичной, ловкой и разумной, что сразу вселила уверенность: все будет хорошо. Позже мне сообщили, что дропперов задержали в Самарской области — с карты, на которую я перечислила деньги, они сняли 250 000 рублей. У задержанных, нигде не работающих молодых людей 25 и 26 лет, сразу же появились платные адвокаты. Я связалась со своим юристом, который рассказал, что можно подавать исковое заявление в суд о возмещении ущерба. Когда я сообщила об этом следователю, со мной через какое-то время вышли на связь адвокаты мошенников, сообщив, что их родные хотят возместить причиненный ущерб. Понятно, что вернув украденные суммы, они рассчитывают на смягчение наказания, но и простой человеческий стыд, я думаю, им тоже не чужд. Сейчас эти люди находятся под стражей, расследование идет своим чередом. А я, надеюсь, урок усвоила. Когда тебе кажется, что ты все на свете знаешь, нужно не забывать, что на самом деле ничего ты не знаешь. И не терять бдительность. А еще не бояться, не стыдиться и верить в справедливость.

Каждое второе преступление связано с мошенничеством

Насколько эффективно работают мошенники, говорит одна лишь сухая статистика. По информации областного главка МВД, только за девять месяцев 2025 года в Волгоградской области зарегистрировали без малого девять с половиной тысяч IT- преступлений.

- Практически каждое второе преступление, совершенное на территории Волгоградской области, –это преступление в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. К сожалению, горожане практически не уделяют времени повышению уровня финансовой грамотности, не вникают в способы и схемы мошенничеств, думая, что их это никогда не коснется. А ведь на самом деле портрет жертвы не имеет ни пола, ни возраста, ни социального положения, - комментирует начальник Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Волгоградской области Алексей Романов. - За 9 месяцев 2025-го на территории Волгоградской области зарегистрировано 9485 IT- преступлений. Раскрываемость при этом составляет лишь 32%.





Причины таких показателей понятны без лишних объяснений. Обзванивая своих потенциальных жертв с российских номеров, многие мошенники находятся в соседних странах.

- Действительно, сложность подобных преступлений заключается в их дистанционном совершении, трансграничности и анонимности. Чтобы отследить цепочку цифровых следов, необходимо провести большой комплекс оперативно-розыскных мероприятий, получить много ответов на запросы, а на это уходит немало времени, - объясняет Алексей Романов.

От курьеров до сотрудников ФСБ

В наши дни мошеннические схемы созревают, как грибы после первого осеннего дождя. Казалось, еще вчера нас просили не верить псевдоорганизаторам лотерей, а сегодня говорят о дипфейках и звонках с имитацией голоса близкого человека.

- С развитием нейросетей растет и число новых способов обмана, - констатирует начальник отдела безопасности отделения Банка России по Волгоградской области Сергей Пименов. - Одна из самых убедительных уловок мошенников – дипфейки. Аферисты создают виртуальные копии реальных людей и от их имени рассылают сообщения. Для этого они взламывают чужой аккаунт, берут из него фото, видео- и аудиосообщения и загружают в нейросеть. Искусственный интеллект создает цифровой образ, максимально похожий на прототип. Впрочем, распознать подделку все же реально - по монотонному голосу, несвойственной человеку мимике или интонациям, дефектам звука и изображения.

Своей популярности по-прежнему не теряет и набившая оскомину история с сайтами-обманками. Сообщения в духе «Смотри, это ты на фото?», «Проголосуй за Лизу, она участвует в конкурсе» вызывают у горожан целую гамму эмоций – от искреннего интереса до желания помочь знакомому.





- Фишинг все так же остается актуальным вариантом мошенничества. В этом случае вам присылают письма-приманки, содержащие ссылки или вложения. Часто они ведут на фейковые статьи с вредоносным контентом. Если перейти по ним, то смартфон будет заражен вредоносной программой, которая предоставит аферистам возможность удаленного управления устройством или доступ к мобильным приложениям банков и другой чувствительной информации, - комментирует Сергей Пименов.

Схема, которая с самого начала выглядит не слишком правдоподобно, увы, также популярна среди мошенников. Мы про приглашение на престижную работу или на стажировку. Конечно же, после удаленного собеседования с ворохом самых нетривиальных для работодателя вопросов.

- Мошенники размещают в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях и государственных организациях. У откликнувшихся соискателей они выманивают персональную и банковскую информацию с помощью анкетирования, а затем приглашают людей на собеседование, чтобы наладить контакт и расположить к себе. Под разными предлогами лжеработодатели объясняют, что встретиться лично в офисе они не смогут, и проводят собеседование дистанционно. Во время разговора они втираются в доверие, задавая вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных инструкциях. Однако в итоге мошенники просят соискателя сделать денежные переводы, которые якобы необходимы для подписания трудового договора. Аргументы зависят от предлагаемой должности и специфики работы: оплатить предварительное обучение, медосмотр, внести взносы за спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников. Кроме того, в некоторых случаях злоумышленники просят установить на телефон приложение, которое в действительности является вредоносным.

В многообразном мире мошеннических схем все популярнее становятся и актуальные для горожан сюжеты с доставкой товаров.

- Все чаще появляются упоминания о схеме с курьерами маркетплейсов, - отмечает сотрудник Банка России. – В этом случае волгоградцам сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить его получение. Если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых, и ошибки с адресатом нет. Для убедительности лжепредставители онлайн-платформ могут назвать данные получателя: фамилию, имя и отчество, а также адрес доставки либо по месту регистрации или фактического проживания, либо по месту работы. Затем якобы для подтверждения даты и места вручения заказа злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения или пуш-уведомления. В сообщении, которое приходит во время разговора, содержится одноразовый пароль от банка. Его мошенники используют для входа в интернет-банк и свободно похищают со счета деньги.

К слову, даже старые как мир схемы с выманиваем денег «пострадавшим в ДТП» все еще находят своих жертв. Только за первые недели октября в Волгоградской области зарегистрированы несколько подобных преступлений.

- Сегодня даже самые старые схемы находят свое применение. Такой предлог, как «ваш родственник попал в ДТП», существует уже лет десять, однако в октябре этого года в регионе зарегистрировано три таких случая, - заключает Алексей Романов.

Не доверять никому?

Даже поверхностного знакомства с мошенническими «оборотами» хватит для того, чтобы, во-первых, решить не доверять никому из звонящих, а, во-вторых, задавать извечный русский вопрос – что делать, если я все же попаду на эту приманку?

Впрочем, сначала о самом позитивном варианте. Почуявшим подвох горожанам советуют ни в коем случае не продолжать разговор. Еще одно золотое правило для сохранения денег и нервов – категорический отказ от называния смс-кодов. В рецепт спасительного лекарства от мошенников следует добавить и другие составляющие.

− не сообщайте никому личные (данные паспорта, ИНН, дату рождения, адрес места жительства и другие) и финансовые (номер карты, срок действия, трехзначный код с оборотной стороны карты) данные.

− установите антивирусные программы на все свои гаджеты и постоянно обновляйте антивирусные программы.

− не открывайте сообщения и письма от неизвестных адресатов и не перезванивайте по неизвестным номерам. Подобные письма и сообщения могут содержать в себе вредоносное программное обеспечение или фишинговую ссылку, а звонки на неизвестные пропущенные телефонные номера грозят как минимум списанием значительной суммы с вашего мобильного счета, а как максимум – приглашением мошенников к разговору.

− не переходите по сомнительным ссылкам и не скачивайте неизвестные файлы или программы.

− заведите отдельную банковскую карту для покупок в Интернете. Перед покупкой переводите на нее ровно ту сумму, которая вам нужна.

- если вам звонят якобы представители Центробанка, налоговой, полиции и просят продиктовать код из СМС, сообщить реквизиты банковской карты, предлагают перевести деньги на «безопасный счет», получить денежную компенсацию, помните – это обман. Без лишних разговоров кладите трубку.





Если мошенники все-таки справились со своей задачей и забрали ваши деньги, без лишнего промедления обращайтесь в ближайшее отделение полиции. Волгоградцы могут сообщить о преступлении и в электронном виде, однако в этом случае заявление дойдет до адресата значительно позже.

- В первую очередь жертвам IT-мошенничества нужно обратиться на горячую линию банка и сообщить как можно больше информации о переводе денег для их блокировки или приостановления банковской операции. Практически одновременно следует дойти до ближайшего отдела полиции, где написать заявление, дать объяснения и предоставить как можно больше информации и доказательств. Уголовные дела возбуждаются по факту, при достаточных основаниях, - говорит начальник Управления по противодействию киберпреступлениям Алексей Романов.

Быть обманутым - не стыдно

За решением всех юридических нюансов скрывается море нахлынувших на человека чувств. Еще не до конца осознавая случившееся, жертва мошенников винит себя в доверчивости, стыдится своей ошибки и робеет рассказать о ней даже самым близким.

- Мошенники достаточно умело вызывают у человека страх, а иногда даже ужас и легко манипулируют такими чувствами, как стыд и вина, - рассуждает волгоградский психолог Дина Зиновьева. – В своей работе они задействуют и приемы нейролингвистического программирования, и введение человека в измененное состояние сознания определенными ключевыми фразами либо фоновыми звуками. Жертве попросту не дают задуматься о том, что с ней происходит, и в итоге она не контролирует себя.

Не приумножая знаний аферистов, Дина Зиновьева все же не сомневается, что сотрудники колл-центров умеют распознавать человеческие эмоции и охотно «ловят на крючок» уставших, подавленных собеседников.

- История с вовлечением в мошенническую схему отчасти напоминает вербовку людей в секту. Ее организаторы внимательно присматриваются к окружающим, которые находятся в тяжелом состоянии и страдают от депрессии, одиночества, отсутствия помощи со стороны других, - говорит кандидат психологических наук. – Именно в этот момент в их жизни появляется человек, который готов просто пообщаться. К слову, люди, которое долгое время живут в изоляции, уже находятся в измененном состоянии сознания и, как никто другой, подвержены обману.

Какими бы разрушительными для собственного эго не были последствия обмана, волгоградский психолог советует «отключать» чувство вины и стыда.

- Надо понимать, что в момент общения с мошенником вы являетесь не человеком, который плохо себя контролирует, а человеком, управление над которым перехватили другие люди, - настаивает Дина Зиновьева. – Стыдиться не стоит и потому, что в подобную трудную ситуацию в наши дни может попасть абсолютно любой. Интеллигентный собеседник с тонкоорганизованной психикой на самом деле гораздо легче поддается манипуляциям, чем его условный сосед с более примитивной психикой. Близким жертвы мошенничества в свою очередь стоит не подначивать его обесценивающими фразами в духе «Как же ты так?», а поддержать, искренне посочувствовать, принять ситуацию и еще раз вслух сказать важные слова: «Быть обманутым - не стыдно!».

