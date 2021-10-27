Общество

Онкобольные из Михайловки не могут поехать на лечение в Волгоград без QR-кодов

Общество 27.10.2021 17:19
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27.10.2021 17:19


Онкобольные из Михайловского района столкнулись с чудовищными трудностями при поездках в Волгоградский областной онкодиспансер. Глубоко больные люди, зачастую с последней стадией рака, могут теперь сесть в автобус, который следует до Волгограда, при наличии прививки от коронавируса или справки о перенесенном заболевании. При этом у многих онкобольных есть медицинский отвод, но даже с ним на автовокзале в Михайловке все равно требуют ПЦР-тест. А это около двух тысяч рублей плюсом к стоимости и так недешевого билета.
О подобной ситуации рассказала ИА «Высота 102» жительница Михайловки Алена, папа которой – инвалид по онкологическому заболеванию. «У моего отца, Владимира Витальевича Х., последняя стадия рака. В месяц он ездит по три-четыре раза в областной онкодиспансер за препаратами химиотерапии, чтобы пройти КТ-обследование и на прием к врачу. 25 октября он пришел на автовокзал в Михайловку, чтобы купить билет на автобус. Но ему отказали, так как у него не было прививки от коронавируса и справки о перенесенном заболевании. У папы есть только медотвод на три месяца. Но в кассе потребовали ПЦР-тест. Денег у папы на тест не было, да и сил, чтобы его сделать – тоже. Он с трудом передвигается в корсете, каждая поездка в Волгоград – это и так серьезное испытание для него. Папа позвонил в областной онкодиспансер, сообщил, что не может приехать, потому что ему не продают билет. Там посочувствовали и на этом все. Сейчас он остается без препаратов, лечение прервано», - рассказала молодая женщина.
По словам Алены, поездки в Волгоград и так бьют по скромному семейному бюджету ее родителей. «Папу всегда старается сопровождать мама, ведь ему тяжело и в автобусе,  и в Волгограде часами ожидать приема. Билет в одну сторону на одного человека стоит 500 рублей. Если родители едут вдвоем, это сразу две тысячи рублей. Еще нужно что-то там покушать. Иногда надо и подождать несколько дней, когда будут готовы анализы. Хорошо, если удастся переночевать у знакомых. Если нет, нужно возвращаться в Михайловку, а потом снова ехать в Волгоград. Если каждый раз еще платить за ПЦР-тест, вся пенсия папы по инвалидности будет уходить на билеты и тесты. Это жестоко по отношению к больным людям. Мало того, что у нас закрыли онкодиспансер, теперь придумали эти издевательства с автобусами», - негодует Алена.
По словам женщины, облегчить жизнь онкобольным, которых озадачили новыми правилами при поездках на лечение в Волгоград, можно. «Пусть или делают ПЦР-тесты бесплатными для больных раком, или транспортируют каким-то образом лекарства, положенные таким, как мой папа, в Михайловку. Или вообще отменяют это постановление», - считает Алена, которой удалось дозвониться до приемной губернатора и озвучить эту проблему.
Корреспонденту ИА «Высота 102» по телефону сотрудница автовокзала  в Михайловке подтвердила, что, действительно,  теперь нельзя продать билет на автобус в Волгоград человеку, у которого нет прививки от коронавируса или справки о перенесенном заболевании. Остальным пассажирам, даже с медотводами, придется сдать ПЦР-тест, который будет действителен лишь на протяжении 72 часов. В организации заявили, что вынуждены выполнять постановление администрации Волгоградской области, которым с 25 октября запрещено передвижение по междугородним маршрутам без QR-кодов. Маршрут Михайловка-Волгоград также попал в перечень междугородних, подчеркнули на автовокзале. «Мы все понимаем, но что мы можем сделать?, - посетовала собеседница ИА «Высота 102». – У нас каждый день на платформе слезы и крики, а в наш адрес раздаются проклятия. Но штраф за нарушение – до 300 тысяч рублей. Такие деньги платить никто не хочет. Поэтому и онкобольным, и не онкобольным без прививки или ПЦР-тестов билеты мы продать не можем. Пусть люди просят отменить это условие».
Между тем, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в настоящее время в Михайловке идет сбор подписей за сохранение филиала онкодиспансера. В обращении указывается на то, что онкобольные, проживающие в городском округе, уже сталкиваются с трудностями при поездках в областной онкодиспансер. Больным людям, которые живут на пенсии по инвалидности, в случае закрытия учреждения придется преодолевать еще больше препятствий и тратить еще больше денег в борьбе за свою жизнь.

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