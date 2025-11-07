Общество

Cуд запретил пивному бизнесмену греметь тарой во дворе МКД в Волгограде

07.11.2025
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в затянувшемся споре между Роспотребнадзором и предпринимателем, который владеет магазином разливного пива «444» на проспекте Университетский, 50. 

В региональное управление обратился житель города, который пожаловался, что в магазине «444» выгрузка товара производится через отдельный вход со стороны МКД, где расположены подъезды.  Однако, согласно требований санитарного законодательства, не допускается загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилые помещения.

Роспотребнадзор обратился в суд. В связи с выявленными нарушениями решением Сарпинского районного суда Республики Калмыкия исковые требования заявителя были  удовлетворены в полном объеме. Судом на ИП Родионова Д.А. возложены обязательства обеспечить загрузку материалов, продукции, товара магазином разливного пива «444» не со стороны подъездов. 

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции решения первой и апелляционной инстанций оставил без изменений, а кассационную жалобу ИП Родионова Д.А. без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

