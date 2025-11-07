



В Волгоградской области открылся первый в регионе Центр лечения критической ишемии нижних конечностей на базе областной больницы №1. Пациентами нового центра станут волгоградцы с осложнениями на фоне атеросклероза артерий и сахарного диабета.

Отделение рассчитано на 40 коек и имеет мощную диагностическую базу. В центре оборудованы три современных операционных со всем необходимым, рентгенэндоваскулярная служба, два ангиографа для выполнения сложных, в том числе высокотехнологичных, эндоваскулярных вмешательств на магистральных артериях нижних конечностей.





Специалисты на базе нового Центра в Волгограде теперь сохранить конечность даже при критической стадии процесса. Помощь по полису ОМС оказывают жителям Волгограда и всех районов Волгоградской области.

Напомним, в 2025 году областная больница №1 отмечает 120-летний юбилей. Одна из старейших клиник региона является лидером по ряду направлений лечения. На сегодня продолжается модернизация учреждения. Так, только в этом году здесь был проведен капитальный ремонт помещений в терапевтическом корпусе, корпусах № 19 и № 12, капремонт системы кислородоснабжения корпуса № 4. Завершается обновление лечебно-санитарного корпуса, фасада хирургического корпуса. В двухэтажном корпусе, где будет создан передовой ЛОР-центр, уже приступили к отделочным работам. Центр лечения критической ишемии нижних конечностей создан с привлечением ресурсов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Справка. В целом с 2014 года в системе здравоохранения региона построено, реконструировано, капитально отремонтировано 1187 медицинских объектов, приобретено свыше 5,4 тыс. единиц оборудования. Помимо этого, по программе модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой в Волгоградской области с 2021 года, появятся 58 новых объектов: 33 ФАП, 21 центр врача общей практики, четыре поликлиники. Еще 96 объектов первичного звена включены в программу капремонта. Работы продолжаются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

