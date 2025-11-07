В волгоградском СФР назвали условия получения детских пособий





В Волгоградской области с начала 2025 года назначены единые пособия родителям более 130 тысяч детей. Эта мера поддержки предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. В волгоградском отделении СФР напомнили о нюансах назначения этого пособия.

В частности, каждый трудоспособный член семьи, вне зависимости от формы занятости, должен иметь доход не менее четырёх минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), то есть не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Учитываются зарплата, пенсия, алименты, стипендия, доход от бизнеса и самозанятости, средства от продажи или сдачи в аренду жилья, проценты по вкладам и пр. Требование к доходу смягчат, если его отсутствие связано с уважительной причиной. Например, уважительными причинами отсутствия доходов являются беременность, уход за пожилым человеком или за ребёнком до 3 лет.

Если периоды выплаты единого пособия на разных детей не совпадают, их теперь можно синхронизировать. Для этого необходимо подать новое заявление в последний месяц действующего периода любого из детей.

Если семья уже получает выплату и родился ещё один ребёнок, то пособие на него назначат автоматически, без оценки нуждаемости в том же размере, что и на старших детей.

В ситуации, когда единое пособие назначено одному родителю, а место жительства ребёнка судом определено с другим, можно подать заявление на замену получателя выплаты. Пособие оформят тому родителю, с кем живёт ребёнок. Размер единого пособия определяется индивидуально и зависит от дохода семьи. Он может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в Волгоградской области (7 396 руб., 11 094 руб. или 14 793 руб. соответственно).





