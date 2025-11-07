Общество

В волгоградском СФР назвали условия получения детских пособий

Общество 07.11.2025 11:45
0
07.11.2025 11:45


В Волгоградской области с начала 2025 года назначены единые  пособия родителям более 130 тысяч детей. Эта мера поддержки предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. В волгоградском отделении СФР напомнили о нюансах назначения этого пособия.

В частности, каждый трудоспособный член семьи, вне зависимости от формы занятости,  должен иметь доход не менее четырёх минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), то есть не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Учитываются зарплата, пенсия, алименты, стипендия, доход от бизнеса и самозанятости, средства от продажи или сдачи в аренду жилья, проценты по вкладам и пр. Требование к доходу смягчат, если его отсутствие связано с уважительной причиной. Например, уважительными причинами отсутствия доходов являются беременность, уход за пожилым человеком или за ребёнком до 3 лет. 

Если периоды выплаты единого пособия на разных детей не совпадают, их теперь можно синхронизировать. Для этого необходимо подать новое заявление в последний месяц действующего периода любого из детей. 

Если семья уже получает выплату и родился ещё один ребёнок, то пособие на него назначат автоматически, без оценки нуждаемости в том же размере, что и на старших детей. 

В ситуации, когда единое пособие назначено одному родителю, а место жительства ребёнка судом определено с другим, можно подать заявление на замену получателя выплаты. Пособие оформят тому родителю, с кем живёт ребёнок. Размер единого пособия определяется индивидуально и зависит от дохода семьи. Он может составлять 50%, 75%  или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в Волгоградской области (7 396 руб., 11 094 руб. или 14 793 руб. соответственно).


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.11.2025 12:17
Общество 07.11.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 11:45
Общество 07.11.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 11:35
Общество 07.11.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 10:51
Общество 07.11.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 10:01
Общество 07.11.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 09:48
Общество 07.11.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 09:44
Общество 07.11.2025 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.11.2025 09:40
Общество 07.11.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 09:01
Общество 07.11.2025 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 08:12
Общество 07.11.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 08:04
Общество 07.11.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 07:23
Общество 07.11.2025 07:23
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 06:47
Общество 07.11.2025 06:47
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2025 06:10
Общество 07.11.2025 06:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 22:04
Общество 06.11.2025 22:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:17
Настоятель храма в Волгограде объехал с иконой южные границы после атак ВСУСмотреть фотографии
11:45
В волгоградском СФР назвали условия получения детских пособийСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде на фоне тумана город заволокло смогом от выхлопных газовСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде «Лада» врезалась в столб и сгорела у проходной завода «Волгограднефтемаш»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:51
В Волгограде ко Дню рождения Пахмутовой открылась выставка ее личных наградСмотреть фотографии
10:43
В Калмыкии водитель автобуса Волгоград–Астрахань ответит за гибель семи пассажировСмотреть фотографии
10:43
Билайн признали самым безопасным операторомСмотреть фотографии
10:18
В Ростовской области к ликвидации БПЛА привлекли полициюСмотреть фотографии
10:01
Волгоградский суд отказал чеченскому подрядчику в оплате за капремонт дома-памятникаСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде детектива задержали за торговлю персональными даннымиСмотреть фотографии
09:44
Больше 20 000 кв. метров асфальта восстановили с начала года в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом иномарка сбила школьницу на велосипедеСмотреть фотографии
09:01
«Используем щебень»: власти Палласовки высказались о ремонте дороги строительным мусоромСмотреть фотографии
08:35
Росводресурсы изменили режим работы Волжской ГЭС из-за дефицита водыСмотреть фотографии
08:31
Под Волгоградом водитель без стеснения на камеру пытался откупиться от полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
В Волгограде назначили 2 «спортивные» электрички 9 ноябряСмотреть фотографии
08:04
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:23
Соцфонд назвал максимальную сумму «декретных» для волгоградских мам в 2026 годуСмотреть фотографии
06:47
Штраф до 100 тыс. рублей грозит волгоградским таксистам-нелегаламСмотреть фотографии
06:10
В Волгоградской области речная навигация на Волге завершится 20 ноябряСмотреть фотографии
22:04
В Волжском по указу Путина близким передали награды павших бойцов СВОСмотреть фотографии
21:31
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасных туманахСмотреть фотографии
20:59
В Волгограде очевидцы обнаружили тело женщины под мостом ВДСКСмотреть фотографииCмотреть видео
20:23
Волжане отправили бензопилы и шуруповерты участникам СВОСмотреть фотографии
19:51
Под Волгоградом сотрудники ЦРБ пожаловались Бастрыкину на поборы главбухаСмотреть фотографии
18:44
«В голове у них опилки»: Пак не согласился в суде с результатами следственного экспериментаСмотреть фотографии
17:53
Замминистра МВД РФ Кравченко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея ТрофимоваСмотреть фотографии
17:41
СКР расследует атаку ВСУ на жилую высотку в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
В России оклады срочников предложили увеличить в три разаСмотреть фотографии
16:06
С журналистом Сергеем Трофимовым простятся в Волгограде 8 ноябряСмотреть фотографии
 