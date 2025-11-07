



В Волгограде настоятель храма св. Федора Ушакова в Красноармейском районе Евгений Караваев после массированной атаки БПЛА совершил объезд южных границ города с иконой Божией Матери. Как сообщил священнослужитель в своем Telegram-канале, с собой он взял образ Богородицы «Всех скорбящих Радость». День этой иконы празднуется 6 ноября.

- Мы совершили объезд с иконой границы Красноармейского района: от поклонного Креста до границы с п. Кировым, затем до Больших Чапурников и до п. Южного, после — за завод «Каустик» до границы со Светлым Яром, закончив на границе с Кировским районом, - сообщил настоятель. - В конце пути мы совершили краткий молебен и заупокойную литию у поклонного Креста на остановке «Лесобаза». Да, у того самого Креста, где в 2013 году произошёл теракт, унесший несколько жизней.





По словам священнослужителя, у поклонного креста на Ергенинских возвышенностях был совершен молебен с акафистом иконе «Всех скорбящих Радость» перед Пречистым образом Божией Матери.

Справка.

Празднование иконы «Всех скорбящих Радость» в Православной Церкви совершается 6 ноября. Существует несколько списков иконы. Так, перед чудотворной иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в храме на улице Большая Ордынка в Москве верующие молятся в отчаянии, скорби, в поиске утешения и защиты, а также при неизлечимых болезнях.

Фото: Евгений Караваев / t.me