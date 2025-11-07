Под Волгоградом открыли ещё пять спортплощадок для сдачи ГТО





В Волгоградской области власти сообщили о создании пяти современных площадок, оснащённых для ежедневного занятия спортом и массовой сдачи нормативов ГТО. Спортивные сооружения были за бюджетный счёт построены в Дубовке, Николаевске, а также в селе Колобовка Ленинского района, поселке Эльтон Палласовского района и в хуторе Клетский Среднеахтубинского района.

- Большинство объектов возведено при местных стадионах и общеобразовательных школах. На спортсооружениях уже полноценно занимаются местные жители, поскольку новые арены предназначены не только для подготовки к выполнению нормативов ГТО, их также можно использовать для занятий общефизическими упражнениями и силовой гимнастикой, - сообщили в пресс-службе облспорткомитета.

Также специалисты подчёркивают, что заниматься на площадках смогут в том числе и люди с ограниченными возможностями. По заверению чиновников, для такой категории граждан на каждом объекте установлены адаптированные для этого тренажёры.

Каждая площадка ГТО включает в себя 26 элементов, в числе которых турники, мишень для метания, велотренажёры, гиревой уголок, гимнастические брусья, скамьи для выполнения нормативов.

Отметим, всего же в 2025 году власти обустроили в регионе 7 подобных площадок. В целом же для сдачи ГТО в Волгоградской области за последнее годы создан 41 спортивный объект, что должно способствовать повышению к 2030 году планового показателя уровня населения, регулярно занимающегося спортом, до 70%.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото: администрация Волгоградской области