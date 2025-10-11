



За девятнадцать лет своей жизни информационное агентство «Высота 102» прошло путь от нового и только набирающего обороты сайта до лидирующего СМИ Волгоградской области, о котором знает буквально каждый прохожий.





В день рождения «Высоты 102» ее корреспонденты прогулялись по центру города и спросили честное мнение горожан – за что они любят ресурс и в чем именно видят его главную ценность для себя?

Ответы волгоградцев оказались самыми разными – одни предпочитают информационное агентство за его оперативность, другие – за разнообразие и актуальность новостей. Подробнее – в нашем видеорепортаже.





