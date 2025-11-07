Ленин явился волгоградцам 7 ноября после легкой «косметики»





В Волгограде аккурат в День Октябрьской революции 1917 года в центре города убрали заборы по периметру памятника В.И. Ленину. Как сообщает ИА «Высота 102», по такому случаю некоторые горожане к середине дня успели даже возложить цветы к обновленному постаменту.

Напомним, что памятник Владимиру Ленину на одноименной площади в Центральном районе Волгограда долгое время находился в удручающем состоянии, а его ремонт стал возможен лишь после судебных разбирательств. Правда, состоялись они еще в 2019 году, а реставрация стартовала лишь весной этого года. Так как памятник вождю мирового пролетариата в центре Волгограда является объектом культурного наследия, ответственность за его состояние несло и и продолжает нести Росимущество.





В мае 2025 года ИА «Высота 102» сообщало о начале работ по реставрации памятника компанией «Реновацио» из Москвы. По итогам конкурсных процедур московская фирма согласилась реализовать проект за 12 миллионов 590 тысяч рублей.





Однако, как рассказал председатель Волгоградского регионального отделения РО ВООПИИК Валерий Котельников, на старте реставраторы буквально сразу же столкнулись с рядом проблем, в результате которых им пришлось отступить от заданного проекта.

– Необходимо было демонтировать гранитные плиты и стяжку под ними, а затем провести их обратную сборку, заменив расколотые плиты, и очистить от грязи бронзовую скульптуру, – напомнил Валерий Котельников. – Во время проведения работ сложностей выявилось значительно больше отраженных в проекте. Замена поврежденного гранита на идентичный, предусмотренный проектом, оказалась невозможной из-за перевода Малкинского месторождения в резервный в связи с высокой трещиноватостью гранита, и после долгих поисков было решено использовать Балтийский (Дымовский) гранит, месторождение которого находится в Ленинградской области, из-за характерного для него сочетания эстетичного вида, устойчивости к внешним воздействиям и простоты обработки.





Чтобы замена не бросалась в глаза, уточняет Котельников, было решено менять гранитные плиты на фасадах пьедестала, используя существующие (родные) гранитные плиты горизонтальных площадок памятника.

– Демонтаж плит пьедестала производился частично, при демонтаже не затрагивались крупногабаритные гранитные блоки, которые обеспечивали конструктивную надежность и безопасность памятника. По сути, именно на них и стоит бронзовый Ленин, – поясняет эксперт. – На стадии начала работ проектом в неполном объеме была предусмотрены заделка сколов, шлифовка поверхности гранитных блоков и плит, ограждающих по периметру постамент под пьедесталом и парапетов, ограждающих клумбы. К проведенным допработам нужно также отнести восстановление гидроизоляции площадки под скульптурой и полировку гранитных плит и блоков памятника.





Уже в процессе пришлось решать и проблему очистки бронзового памятника.

– Рунит Биостоп, предусмотренный проектом, для промывки бронзы не подходит, он предназначен для камня, поэтому было использовано нейтральное моющее средство, – рассказал Валерий Котельников. – Главное для меня - что на скульптуре сохранена патина, естественная защита бронзы от коррозии.

Отмытой на обновленном постаменте скульптура В.И. Ленина явилась взору волгоградцев сегодня, 7 ноября.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»