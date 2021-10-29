Политика

Волгоградские «Новые люди» получили право выдвигать кандидатов без сбора подписей

Политика 29.10.2021 19:29
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29.10.2021 19:29


«Новые люди» дополнили списки политических партий, которые могут выдвигать кандидатов в Волгоградскую областную думу и представительные собрания муниципалитетов без сбора подписей избирателей. Постановления с обновленными перечнями накануне подписали председатель и секретарь избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин и Анатолий Ярылкин. Оба документа опубликованы сегодня на официальном интернет-портале правовой информации региона, сообщает ИА «Высота 102».
В областную думу кандидатов без сбора подписей могут выдвигать шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду!», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». На выборы в городские думы и сельсоветы аналогичным образом могут выдвигаться кандидаты от тех же партий, а в представительные органы всех поселений Котовского района – еще и от «Родины».
Предыдущие списки утверждались в октябре 2019 года. В них входили те же партии за исключением «Новых людей».

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