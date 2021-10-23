Волгоградский «Ротор» сыграл по нулям с "Аланией"





Волгоградский «Ротор» дома сыграл вничью с клубом из Владикавказа в матче 19-ого тура первенства ФНЛ – 0:0. Как сообщает ИА "Высота 102", матч прошел с небольшим количеством привитых и переболевших болельщиков. Начало встречи осталось за гостями, которые сразу же завладели мячом и инициативой. На 14-ой минуте владикавказцы имели отличный шанс открыть счёт в матче, когда их футболист пробивал с угла вратарской, но хозяев от пропущенного мяча спас голкипер Игорь Обухов. В дальнейшем игра выровнялась и волгоградцы постепенно стали отходить от своих ворот и создавать уже свои опасные моменты в штрафной площади "Алании". На 29-ой минуте полузащитник "Ротора" Никита Маляров после подачи стандарта опасно пробивал головой по воротам гостей. Но вратарь "Алании" выручил свою команду. Через пару минут хороший шанс отличиться был у полузащитника волгоградцев Сергея Серченкова, но он не смог подстроиться под передачу своего партнёра Камиля Муллина и с близкого расстояния отправил мяч выше ворот.



Во втором тайме команды продолжали оказывать давление на ворота друг друга. И имели шансы отличиться. Однако на 68-й минуте "Ротор" остался в меньшинстве - удалили полузащитники Андреа Чуканова. Несмотря на эту неприятность, самый очевидный голевой момент во второй половине игры был все-таки у волгоградцев, когда на 82-й минуте Камиль Муллин попал в перекладину. Соперники волгоградцев тоже пытались забить гол, но в какие-то моменты команду спасал вратарь Игорь Обухов, а где-то им просто не хватило точности.



Таким образом, у "Ротора" это уже 11-ая ничья в первенстве ФНЛ. Пока волгоградский клуб находится на 13-ом месте в турнирной таблице.



Фото Единого фан-портала "Ротора" ВК.