Гандболисты «Каустика» в Ставрополе победили «ВиктОр»

05.12.2025
Накануне, 4 декабря, в Ставрополе состоялся матч в рамках очередного тура мужской гандбольной Суперлиги. Волгоградский «Каустик» обыграл «ВиктОр» со счётом 32:29.

К очередной встрече в рамках чемпионата «химики» подошли на последнем месте с одной победой и двумя очками в активе после 11 матчей. В свою очередь, «ВиктОр» располагался на пятой позиции (12 очков), поэтому считался фаворитом противостояния. Напомним, в матче первого круга в Волгограде ставропольский клуб победил «Каустик» со счётом 33:26.

В начале игры хозяева забросили два мяча в ворота - отличились Данила Сазонов и Никита Кириленко. Гости достаточно быстро отыгрались благодаря дублю Артемия Тропина - 2:2. До 20-й минуты подопечные Дмитрия Бочарникова регулярно находились в роли догоняющих. Ставропольские гандболисты выходили вперёд, а волгоградцы неизменно отыгрывались. Однако в последней десятиминутке тайма «химики» перехватили инициативу и завладели минимальным преимуществом. После спасения голкипера гостей Никиты Михайлова Сергей Палащенко в следующей атаке поразил ворота, благодаря чему «Каустик» повёл в счете - 10:9.

На перерыв волгоградская команда ушла в роли лидера. Окончательный результат первой половины установил Данил Кислюк, результативно завершивший позиционную атаку - 15:14.

В начале второго тайма «химики» показали, что не собираются сбавлять обороты и увеличили отрыв до «плюс четыре» - отличился Станислав Токмаков и дважды отправил мяч в сетку Даниил Кольцов. Игра шла под контролем «Каустика», который с успехом удерживал добытое ранее преимущество. Но при этом «ВиктОр» сохранил интригу практически до конца противостояния и в заключительной пятиминутке сократил отставание до минимума - 28:29.

В ключевой момент матча гостей выручил Никита Михайлов. Голкипер отразил семиметровый в исполнении Артёма Сельвесюка, а в ответной атаке Станислав Токмаков забросил мяч в ворота и довёл преимущество «Каустика» до «плюс три». В итоге «Каустик» одержал важнейшую выездную победу со счётом 32:29. Одним из главных творцов настоящей сенсации в гостевой игре с претендентом на медали чемпионата можно назвать Никиту Михайлова, блестяще отыгравшего встречу (14 отбитых бросков и 35 процентов - показатель надёжности).

Благодаря этому успеху «химики» теперь имеют четыре очка и поднялись на десятое место в турнирной таблице.    

В следующем матче 14 декабря «Каустик» в Волгограде встретится с «Чеховскими медведями».

Фото: ГК «Каустик» vk.com

