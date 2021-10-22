Экология

Лаборанты анализируют первые образцы с «Белого моря» волгоградского «Химпрома»

Экология 22.10.2021 15:07
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22.10.2021 15:07


Первые результаты анализа образцов почвы с территории шламонакопителя завода «Химпром» специалисты лаборатории в Волгограде получат уже на следующей неделе. Об этом ИА «Высота 102» рассказала лаборант ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Волгоградской области» Жанна Сахарова.
Подрядчик, выполняющий инженерные изыскания на «Белом море», направил в четыре специализированные лаборатории в Волгограде на изучение 194 пробы компонентов окружающей среды с химически опасного объекта. Из них уже 134 пробы готовы к биотестированию. Химический и токсилогический анализ пройдут 60 образцов грунта и 41 шлама. Лаборанты также изучают 16 проб фильтрата, поверхностных вод и 7 донных отложений из затона Сарептский и реки Волги, образцы почвы, находящейся под шламом.
Всего в ходе исследований специалисты проверят около 1000 проб биоматериалов. По итогам инженерных работ определят участки со схожим составом отходов, по которым разработают 3D-модель объекта с параметрами границ, координатами и описаниями природных и техногенных условий.  Полученные данные необходимы для разработки проекта ликвидации шламонакопителя, которая должна начаться в 2023 году.
Напомним, мероприятие по ликвидации химически опасного объекта на территории бывшего завода «Химпром» будет реализовано в один этап в течение 2023-2024 годов в рамках регионального и одноимённого федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». 

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