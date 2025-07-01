Волгоградскому судье не разрешили возглавить районный суд

Квалификационная коллегия судей Волгоградской области не дала разрешения судье из Волгограда на карьерный рост до председателя районного суда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение ККС Волгоградской области, на прошедшем заседании принято решение об отказе в рекомендации Владимиру Лазаренко кандидатом на должность председателя Быковского районного суда Волгоградской области.

Причины такого решения не поясняются. Однако можно предположить, что отказ связан с бывшим дисциплинарным делом судьи Лазаренко.

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года Владимир Лазаренко был лишен мантии по дисциплинарному делу, но смог обжаловать это решение и добиться отмены досрочного прекращения полномочий судьи.

Тогда сообщалось, что Лазаренко, который был заместителем председателя Советского районного суда Волгограда, лишили мантии за внепроцессуальное общение с использованием ненормативной лексики и участие в предпринимательской деятельности. Дисциплинарная коллегия ВС РФ не согласилась с назначенным Лазаренко взысканием.

- Дисциплинарная коллегия пришла к выводу о том, что ККС при выборе наказания не учла в достаточной степени ни характер и степень общественной опасности допущенного Лазаренко В.Ф. проступка, ни данные о его личности. С учетом данных о личности Лазаренко В.Ф. допущенные им нарушения дают основания рассчитывать на коррекцию им своего поведения и восстановление к себе доверия при дальнейшем осуществлении им полномочий судьи. Как следствие, более мягкая мера наказания оказала бы достаточный как воспитательный (коррекция поведения), так и дисциплинарный (наказание) эффект, - говорится в решении Дисциплинарной коллегии ВС РФ, которое есть в открытом доступе.

Согласно информации на сайте Советского районного суда Волгограда, в настоящее время Владимир Лазаренко работает судьей по гражданским делам Советского районного суда.