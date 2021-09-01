Экология

Красноярские инженеры занялись «Белым морем» волгоградского «Химпрома»

Экология 01.09.2021 16:30
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01.09.2021 16:30


Специалисты проектного бюро «ГеоТехПроект» из Красноярска приступили к инженерным изысканиям на шламонакопителе волгоградского завода «Химпром». Соответствующий контракт на 30 млн рублей подписан накануне в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
До середины декабря инженеры проведут необходимые исследования «Белого моря» и сделают его 3D-модель. Участки шламонакопителя будут описаны по степени загрязнения и состава веществ, с координатами и глубиной залегания. На ее основе другая компания разработает проектно-сметную документацию по ликвидации химически опасных объектов, обезвреживанию шламонакопителя и рекультивации загрязненных участков. Готовый проект в следующем году отправят в Минприроды РФ.
Ликвидация «Белого моря» является важной частью устранения экологических угроз для всех территорий вдоль Волги в Волгоградской и Астраханской областях, считает руководитель комиссии Волгоградской областной думы по реализации национальных проектов Олег Савченко. «Работа по проведению тщательных изысканий начата очень своевременно. Как мы все знаем, шламонакопитель находится прямо на берегу Волги. Там довольно узкий песчаный перешеек. Нужно оградить нашу прекрасную реку от попадания в нее загрязняющих веществ. Аварийная ситуация уже была в начале 60-х годов прошлого века. Ничего подобного допустить нельзя», – прокомментировал парламентарий.
По данным облкомприроды, у «ГеоТехПроекта» есть солидный опыт по выполнению инженерных изысканий на полигонах твердых бытовых и промышленных отходов, шламонакопителях, накопителях жидких промышленных отходов I-V класса опасности, по рекультивации различных объектов захоронения отходов.
Напомним, шламонакопитель «Белое море» образовался в результате прошлой деятельности волгоградского завода-банкрота "Химпром". Химическое предприятия, основанное в 1931 году, вплоть до 1987 года занималось выпуском химически опасной продукции, размещаемой преимущественно на территории цеха 34. Прием твердых отходов от созданных технологических процессов был организован в шламонакопитель «Белое море». Объект оборудовали в верхней части Сарептского затона путем отсыпки дамб и перемычек. Длина шламонакопителя составляет примерно 1,4 км, ширина от 150 до 200 метров, общая площадь – около 25 га. На данный период времени накоплено около 4 млн тонн шламов. 
На ликвидацию «Белого моря» федеральный центр готов выделить около 2,3 миллиарда рублей. Освоение средств должно было начаться еще в 2020 году, однако власти региона и Росприроднадзор не нашли общий язык в вариантах реализации этого мероприятия. Федеральное ведомство настаивало на ликвидации шламонакопителя в один этап, в администрации Волгоградской области – на двухэтапном варианте. Первый этап предполагал нейтрализацию самого опасного участка с высоким содержанием ртути на участке площадью 0,5 га, второй – полную ликвидацию захоронения опасных отходов. 
В конечном итоге сторонам удалось найти консенсус. Полученные результаты исследования глубин необъятного «Белого моря» помогут в выработке вариантов решения экологической проблемы.

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