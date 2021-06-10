









В Волгограде создана рабочая группа по формированию технического задания на выполнение работ по разработке проектной документации для ликвидации опасного наследия «Химпрома» - так называемого Белого моря. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня рабочая группа начала свою работу. В нее вошли представители научного сообщества Волгограда, ведущих вузов, промышленники, а также надзорных природоохранных ведомств.

Рабочая группа была создана в рамках поручения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который в конце мая посетил этот объект вместе с руководством Минприроды РФ и профильными ведомствами. Итогом этой рабочей поездки стало решение о проведении дополнительных исследований для определения оптимального механизма реализации проекта утилизации шламонакопителя на площадке «Химпрома» и выработки дальнейшей тактики – ликвидировать этот объект поэтапно или сразу весь объем.

Ректор Волгоградского государственного технического университета Александр Навроцкий, который также вошел в рабочую группу, заявил о необходимости провести более точный качественный и количественный состав содержимого Белого моря, так как предыдущие исследования уже устарели. «Нам необходимо избавиться от этого так называемого старопромышленного шлейфа, чтобы достичь сразу нескольких задач – устранить угрозу экологии, перейти к новому этапу индустриализации, что повлечет за собой снижение оттока миграции и развитие новых производств», - заметил он.

Напомним, шламонакопитель, который включает отходы I-IV классов опасности, начал образовываться в результате деятельности «Химпрома» в середине прошлого столетия. На сегодняшний день площадь Белого моря составляет около 25 га, при этом глубина накоплений на отдельных участках достигает 18 метров.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что администрация Волгоградской области подготовила двухэтапный проект ликвидации шламонакопителя. Первый этап предполагал ликвидацию наиболее опасного локального участка с высоким содержанием ртути в отходах площадью 0,5 га, второй – полную нейтрализацию захоронения опасных отходов, площадь которого составляет 25 га. Власти обосновывали это необходимостью избавиться в первую очередь от самого токсичного объекта. Однако Росприроднадзор настаивал на уничтожении Белого моря в один этап. Возникшие разногласия не позволили региону приступить к реализации проекта в прошлом году, несмотря на выделенные федеральным центром средства.

Уже в этом году администрация Волгоградской области обратилась в министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой оказать содействие в согласовании Росприроднадзором варианта, предложенного региональными властями.

В 2020 году на ликвидацию "белого моря" было предусмотрено 788 миллионов рублей, но они не были освоены. В 2021 году на эти цели было заложено 2,3 миллиарда рублей.

Всего на обезвреживание шламонакопителя завода "Химпром" в бюджете Волгоградской области предусмотрено 2 млрд 265 млн 300 тысяч рублей. Практически вся сумма (98%) выделена региону из федеральной казны. Мероприятия запланированы в рамках регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги".



