Море волнуется: волгоградские ученые приступили к выработке стратегии ликвидации наследия «Химпрома»
Экология 10.06.2021 14:14
0
10.06.2021 14:14
В Волгограде создана рабочая группа по формированию технического задания на выполнение работ по разработке проектной документации для ликвидации опасного наследия «Химпрома» - так называемого Белого моря. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня рабочая группа начала свою работу. В нее вошли представители научного сообщества Волгограда, ведущих вузов, промышленники, а также надзорных природоохранных ведомств.
Рабочая группа была создана в рамках поручения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который в конце мая посетил этот объект вместе с руководством Минприроды РФ и профильными ведомствами. Итогом этой рабочей поездки стало решение о проведении дополнительных исследований для определения оптимального механизма реализации проекта утилизации шламонакопителя на площадке «Химпрома» и выработки дальнейшей тактики – ликвидировать этот объект поэтапно или сразу весь объем.
Ректор Волгоградского государственного технического университета Александр Навроцкий, который также вошел в рабочую группу, заявил о необходимости провести более точный качественный и количественный состав содержимого Белого моря, так как предыдущие исследования уже устарели. «Нам необходимо избавиться от этого так называемого старопромышленного шлейфа, чтобы достичь сразу нескольких задач – устранить угрозу экологии, перейти к новому этапу индустриализации, что повлечет за собой снижение оттока миграции и развитие новых производств», - заметил он.
Напомним, шламонакопитель, который включает отходы I-IV классов опасности, начал образовываться в результате деятельности «Химпрома» в середине прошлого столетия. На сегодняшний день площадь Белого моря составляет около 25 га, при этом глубина накоплений на отдельных участках достигает 18 метров.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что администрация Волгоградской области подготовила двухэтапный проект ликвидации шламонакопителя. Первый этап предполагал ликвидацию наиболее опасного локального участка с высоким содержанием ртути в отходах площадью 0,5 га, второй – полную нейтрализацию захоронения опасных отходов, площадь которого составляет 25 га. Власти обосновывали это необходимостью избавиться в первую очередь от самого токсичного объекта. Однако Росприроднадзор настаивал на уничтожении Белого моря в один этап. Возникшие разногласия не позволили региону приступить к реализации проекта в прошлом году, несмотря на выделенные федеральным центром средства.
Уже в этом году администрация Волгоградской области обратилась в министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой оказать содействие в согласовании Росприроднадзором варианта, предложенного региональными властями.
В 2020 году на ликвидацию "белого моря" было предусмотрено 788 миллионов рублей, но они не были освоены. В 2021 году на эти цели было заложено 2,3 миллиарда рублей.
Всего на обезвреживание шламонакопителя завода "Химпром" в бюджете Волгоградской области предусмотрено 2 млрд 265 млн 300 тысяч рублей. Практически вся сумма (98%) выделена региону из федеральной казны. Мероприятия запланированы в рамках регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги".
Реклама
В Волгоградской области от неизвестной болезни умирает хвойный лес10.06.2021 12:00
Экология 10.06.2021 12:00
Завод в Волгоградской области уличили в занижении объемов ядовитых выбросов10.06.2021 08:58
Экология 10.06.2021 08:58
РИТЭК присоединился к акции «Чистые берега»: нефтяники Волгограда очистили прибрежные зоны08.06.2021 10:32
Экология 08.06.2021 10:32
Глубоко копнут: работу криминального подрядчика по расчистке ериков в Волгоградской области проверят эксперты02.06.2021 09:21
Экология 02.06.2021 09:21
Деревья в Волгограде точит страшный жук01.06.2021 17:00
Экология 01.06.2021 17:00
В Волжском погибли более полутора тысяч деревьев01.06.2021 12:56
Экология 01.06.2021 12:56
Стоки вместо газа: на станции аэрации в Волгограде внедряют экологичное отопление31.05.2021 12:59
Экология 31.05.2021 12:59
Волгоградское водохранилище наступает на два города25.05.2021 18:59
Экология 25.05.2021 18:59
Волжская ГЭС не снизит уровень сброса воды до лета22.05.2021 16:50
Экология 22.05.2021 16:50
Губернатор Волгоградской области увидел «Белое море»22.05.2021 15:54
Экология 22.05.2021 15:54
В День Волги Сбер провел акцию по мониторингу состояния реки20.05.2021 16:22
Экология 20.05.2021 16:22
«Луковицы поднялись»: чиновники объяснились за распаханное поле с тюльпанами в Волгоградской области19.05.2021 07:51
Экология 19.05.2021 07:51
Проект плотины в Волго-Ахтубинской пойме могут изменить из-за бесхозной дамбы18.05.2021 19:21
Экология 18.05.2021 19:21
Способ контрольных ящичков: в Волгоградской области спасли 1200 га леса18.05.2021 17:33
Экология 18.05.2021 17:33
Заместитель природоохранного прокурора проведет личный прием в Волгограде17.05.2021 17:57
Экология 17.05.2021 17:57
Реклама