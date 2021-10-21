Экономика 21.10.2021 13:03 Новости компаний
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21.10.2021 13:03 Новости компаний
Держатели карт любых банков трех основных платежных систем, представленных в России - Visa, Mastercard и «Мир» - теперь могут снимать наличные без комиссий на фирменных АЗС «ЛУКОЙЛ», в которых располагаются магазины, в рамках услуги «Наличные с покупкой».
При поддержке банка «Открытие» пилотный проект сервиса «Наличные с покупкой» стартовал в декабре 2020 года на 400 АЗС «ЛУКОЙЛ» в центральных регионах России. Снять наличные средства через кассу можно было с карт Mastercard. Теперь услуга доступна более чем на 1900 АЗС «ЛУКОЙЛ» по всей России для держателей карт Visa, Mastercard и «Мир».
Сервис позволяет клиентам снимать наличные на кассах АЗС без банкомата. Для получения наличных клиенту достаточно сообщить оператору АЗС нужную сумму перед оплатой покупок на кассе. Сумма снятия не может превышать 5000 рублей и должна быть кратна 100 рублям.
Для подтверждения операции требуется ввести ПИН-код. АЗС не берет комиссию за проведение операции. Условия снятия наличных, а также возможную комиссию при операции необходимо уточнять в банке, выпустившем карту.
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