



Дзержинский районный суд признал виновным рецидивиста из Республики Комит в нападении на 17-летнюю волгоградку и ее ограблении. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, мужчина осужден 2 года и 8 месяцев колонии особого режима, приговор вступил в законную силу.

Следствие и суд установили, что 28 мая 2021 года поздно вечером 38-летний уроженец Республики Коми напал на девушку и стал душить ее до тех пор, пока она не потеряла сознание. Затем мужчина похитил сумку потерпевшей и скрылся с места преступления. Несовершеннолетняя сразу же обратилась в полицию, но задержать злоумышленника по горячим следам не удалось.

Установить личность удалось следователям и оперативникам благодаря современным криминалистическим возможностям и экспертным исследованиям. Специалисты изъяли с одежды жертвы потожировые следы обвиняемого, а впоследствии выделили его генотип. После проверки они выяснили, что преступление совершил ранее судимый за ряд аналогичных нападений бездомный уроженец Коми. Мужчину незамедлительно объявили в розыск. Только спустя три недели его удалось отыскать и задержать за 2 тысячи километров от Волгограда, в Тюменской области.

Выяснилось, что из-за отсутствия денег мужчина мог передвигаться по всей России только автостопом и пешком. Именно так он 28 мая прибыл в Волгоград из Москвы и в тот же день покинул регион, отправившись в Читу, но добраться до пункта назначения ему не удалось.