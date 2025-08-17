17 августа власти Волгоградской области опубликовали карту 500 бесплатных Wi-Fi точек доступа в интернет. Воспользоваться ими жители и гости региона могут как в обычные дни, так и во время введения ограничений на работу мобильного интернета.

Чиновники подчёркивают, что в список попали только те пункты, где необязательно заходить внутрь здания для подключения устройства к оборудованию провайдеров.

- Запуск интерактивной карты бесплатных точек Wi-Fi — важный шаг к созданию комфортной цифровой среды. Специалисты комитета оперативно взаимодействуют с провайдерами для поддержания актуальности информации о работоспособности точек доступа. Мы также призываем пользователей активно использовать карту и сообщать о любых неточностях, чтобы вместе повышать доступность интернета, — рассказал председатель облкоминформтехнологии Алексей Кидалов.

Примечательно, что воспользоваться интерактивным сервисом пользователи смогут только при наличии интернета. Поэтому гражданам следует заранее наметить для себя ближайшие сетевые «оазисы» и, желательно, ещё и проверить их работоспособность. Обо всех неточностях на карте волгоградцы могут сообщить через Telegram-чат-бот @VolgogradWiFiBot.