ГАИ разыскивает скрывшегося после ДТП в селе Цаца водителя иномарки





16 августа в Светлоярском районе Волгоградской области две легковушки не поделили федеральную трассу Р-22. Вечером иномарка впечаталась в легковой автомобиль на участке дороги, проходящем через село Цаца, вблизи с перекрёстком с ул. 18 ГМП.

- В 18:15 час. на 71 км автодороги «Волгоград-Элиста» произошло столкновение автомобилей Renault Duster и «ВАЗ-2114». Водитель автомобиля Renault скрылся с места ДТП, ведется его розыск, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Судя по опубликованным с места события кадрам, удар был на большой скорости. В результате аварии «14-я» получила серьёзные повреждения. Искорёжена оказалась правая сторона машины, принявшая основной удар.

Отметим, по информации правоохранителей, лишь благодаря стечению обстоятельств водитель и двое пассажиров ВАЗа не были травмированы. После осмотра медиков они от госпитализации отказались.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области