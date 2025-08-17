Происшествия

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с двумя погибшими в Волгограде

Происшествия 17.08.2025 10:03
0
17.08.2025 10:03


17 августа прокуратура подключилась к расследованию жуткого ДТП на Центральной набережной Волгограда, в котором погибли водитель мотоцикла Honda и пешеход. Надзорное ведомство взяло на контроль ход следственных действий.

- Согласно имеющимся данным, 16 августа около 23 часов 45 минут 30-летний мужчина, управляя мотоциклом, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть 47-летнего пешехода. В результате водитель и пешеход погибли на месте. Законность принятого по итогам процессуальной проверки решения будет проверена прокуратурой. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал и.о. прокурора Центрального района Волгограда Владимир Левин, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, как ранее сообщала Госавтоинспекция, авария произошла на участке наб. 62-й Армии вблизи моста через Волгу, когда пешеход  пытался перейти дорогу в неустановленном месте. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Фото: прокуратура Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.08.2025 14:01
Происшествия 17.08.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2025 12:39
Происшествия 17.08.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2025 11:20
Происшествия 17.08.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2025 07:03
Происшествия 17.08.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.08.2025 06:18
Происшествия 17.08.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2025 16:34
Происшествия 16.08.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2025 11:34
Происшествия 16.08.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2025 10:29
Происшествия 16.08.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2025 10:05
Происшествия 16.08.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2025 08:37
Происшествия 16.08.2025 08:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.08.2025 07:39
Происшествия 16.08.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2025 20:55
Происшествия 15.08.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2025 20:04
Происшествия 15.08.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.08.2025 11:56
Происшествия 15.08.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.08.2025 21:49
Происшествия 14.08.2025 21:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:01
Под Волгоградом засняли столкновение двух большегрузов на саратовской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
«Из-за перегрузки психика просто горит»: в Волгоградской области вырос спрос на отдых «вне зоне доступа»Смотреть фотографии
12:39
В Волжском школьник извинился за оскорбление полицейских и ночной вояж на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Росавиация запретила «Азур Эйр» совершать авиарейсы из Волгограда в ЕгипетСмотреть фотографии
11:20
ГАИ разыскивает скрывшегося после ДТП в селе Цаца водителя иномаркиСмотреть фотографии
10:53
Волгоградские чиновники создали карту сетевых «оазисов» на случай блокировки интернетаСмотреть фотографии
10:03
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с двумя погибшими в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
Под Волгоградом засняли схватку рыбака с огромным сазаном на городском прудуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:47
Под Волгоградом засуха лишила воды жителей Малых ЧапурниковСмотреть фотографии
07:32
В Средней Ахтубе власти купят детям «золотую» ёлку за 1,1 млн рублейСмотреть фотографии
07:03
В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП с байкером на Центральной набережнойСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
Волгоградцы засняли последствия смертельного ДТП на Набережной 62-й АрмииСмотреть фотографии
21:27
«Ротор» вырвал ничью на последних минутах в матче с «Соколом» Смотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области температура упадет до +8Смотреть фотографии
21:12
«Безумный Макс», супербег и мегаэмоции: первый день фестиваля Ultra100 собрал тысячи гостейСмотреть фотографии
21:04
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:03
Водители грузовиков сразились за звание лучшего в России: фоторепортаж из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:38
«Всё побито, мрак и мусор»: волгоградцы почти год добиваются ремонта жуткого перехода на ЕльшанкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгограде алкозомби без прав арестовали за езду на мотоциклеСмотреть фотографии
16:34
Продавец шубы в Волжском украл у 84-летней пенсионерки миллионСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Жителей Волжского возмутили коммунальные «угрозы» платить по полнойСмотреть фотографии
15:00
«Вот эта история. Ты держишь ее в своих руках»: волгоградский археолог - о главных находках, открытиях и черных копателяхСмотреть фотографии
13:38
Аэропорт Волгограда возобновил работуСмотреть фотографии
13:02
Мощные машины и умелые мужчины: в Волгограде выбирают лучшего в России водителя грузовикаСмотреть фотографии
12:12
Поезд Красноярск – Адлер встретят в Волгограде с задержкой более 4 часовСмотреть фотографии
11:59
Люди спаслись, а «Мечта» сгорела: следователи выясняют причины возгорания яхты на ВолгеСмотреть фотографии
11:50
Небо над Волгоградом закрыли для полетов гражданской авиацииСмотреть фотографии
11:34
Массовый заплыв через Волгу без разрешения пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:05
Это грандиозно! Мультиформатный фестиваль юга России «Ультра100» стартовал в ВолжскомСмотреть фотографии
10:29
На Волге загорелась яхта «Мечта»Смотреть фотографии
 