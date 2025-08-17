



17 августа прокуратура подключилась к расследованию жуткого ДТП на Центральной набережной Волгограда, в котором погибли водитель мотоцикла Honda и пешеход. Надзорное ведомство взяло на контроль ход следственных действий.

- Согласно имеющимся данным, 16 августа около 23 часов 45 минут 30-летний мужчина, управляя мотоциклом, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть 47-летнего пешехода. В результате водитель и пешеход погибли на месте. Законность принятого по итогам процессуальной проверки решения будет проверена прокуратурой. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал и.о. прокурора Центрального района Волгограда Владимир Левин, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, как ранее сообщала Госавтоинспекция, авария произошла на участке наб. 62-й Армии вблизи моста через Волгу, когда пешеход пытался перейти дорогу в неустановленном месте. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Фото: прокуратура Волгоградской области