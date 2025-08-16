В Волгоградской области температура упадет до +8

Температура воздуха в ночные часы в Волгоградской области упадет до +8 градусов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, похолодание ожидается в ночь с 16 на 17 августа в отдельных районах области.

- Температура воздуха: ночью +13...+18º, при прояснении до +8º; днем +27...+32º, - такую погоду прогнозируют синоптики в регионе 17 августа.

В воскресный день осадков не обещают.

В Волгограде 17 августа ночью будет +15...+17º; днем +29...+31º. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с.