Под Волгоградом засуха лишила воды жителей Малых Чапурников





Жители села Малые Чапурники Волгоградской области бьют тревогу из-за катастрофической нехватки питьевой воды. На фоне жаркой погоды коммунальный ресурс или отсутствует вовсе, или идёт настолько плохо, что невозможно набрать воду даже исключительно для приготовления пищи.

По словам сельчан, причиной коммунального коллапса стал выход из строя технического водопровода.

- Дома у нас подключены сразу к двум ниткам сетей водоснабжения. По одной идёт питьевая вода для бытовых нужд, по другой техническая – для огородов и живности. При этом в 2025 году техническая вода в полной мере не поставляется. В начале лета спаслись ливнями, сейчас же, когда в конце июля – начале августа пришла 40-градусная жара, у всех начали засыхать огороды, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.





По словам женщины, для многих в селе подсобные хозяйства – это источник пропитания. Естественно, что когда установилась жаркая погода, местные жители вынуждены были увеличить отбор питьевой воды.

- Людей понять можно. Они спасают огороды. Но вечером, после работы, воду набрать невозможно. Идёт тонкой струйкой. С таким напором даже водонагреватель не включается. У нас нет возможности не только искупаться или постирать, но зачастую и для питья не хватает.

Сельчане обращались к местным властям, однако чиновники лишь развели руками. По информации муниципалитета, возобновить подачу технической воды невозможно из-за пересыхания местного пруда.

- По информации, полученной от МУП ЖКХ «Райгородское КХ», перед началом поливного сезона 2025 года было приобретено новое оборудование в связи с выходом из строя старого, и были произведены пробные запуски, но в связи с малодождливыми весной и летом, а также малоснежной зимой привели к тому, что уровень воды в пруду находится на критической отметке, в связи с этим техническое водоснабжение не может поставляться в полном объеме, - говорится в ответе, направленном жителям села администрацией района.

Отметим, каким образом жителям Малых Чапуренков спасаться в сложившейся ситуации – непонятно. О подвозе питьевой воды в ответе муниципалитета не сообщается. Судя по всему, местным жителям остаётся уповать исключительно на погоду и скорейшее завершение летнего сезона.

Фото: из архива ИА «Высота 102», «Госуслуги. Решаем вместе»