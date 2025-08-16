



Этого события ждали, к нему готовились и специально подгоняли свои отпуска, чтобы не пропустить праздник ярких эмоций, красивых, спортивных и талантливых людей. Сегодня, 16 августа, все дороги в Волжском вели сюда, на площадку мультисубкультурного фестиваля Ultra100. Участниками и гостями масштабного мероприятия стали несколько тысяч жителей региона и гостей города-спутника, среди которых оказались даже граждане Эквадора.





Фестиваль Ultra100 неслучайно стал одной из визитных карточек не только Волжского, но и Волгоградской области. В первую очередь – из-за концентрации небывалого количества активностей, музыкальных, спортивных и творческих площадок. На относительно небольшом пространстве оказалось все, чтобы и себя показать, и других посмотреть. Мероприятие стартовало с открытия фестивального городка, и с забегов на несколько дистанций.





Детям досталась самая легкая – 500 метров, а более выносливые спортсмены вышли на 10-и и 21-километровые маршруты.





Финишировавшие первыми спортсмены получили заслуженные аплодисменты зрителей. Роман Шабалин и Валерия Попова победили на дистанциях 2 км. На 6 км первыми стали Вячеслав Балакшин и Юлия Яцурина. На 10 км успех праздновали Георгий Липчанский и Дарья Гребенникова, а в самом длинном забеге на 21 км победили Евгений Гусев и Юлия Ахтямова.





А семейная пара Максим и Юлия Зорченко, приехавшие на фестиваль из Москвы, не остались без наград сегодня и настроены серьезно проверить свои силы и пробежать все восемь заявленных дистанций среди взрослых и преодолеть в общей сложности 160 км.





А вот молодоженам, которые недавно отпраздновали свадьбу, предстояло пройти более серьезную проверку – на крепость своих чувств, которая вполне может растянуться на всю жизнь.





Креативная пара решила снова «пожениться» именно на фестивале и закатила необычную церемонию в стиле фильма «Безумный Макс». Армен и Дарина предстали перед публикой в необычных образах - без традиционных белого платья и костюма, зато в эффектных масках.





Как рассказали супруги, они знакомы уже не первый год, но поженились только недавно. Объединило Армена и Дарину совместное увлечение бегом, благодаря которому они и познакомились. У необычной свадьбы оказался и такой же финал – обручальные кольца им преподнес танцор, исполнивший брейк-данс.





Армен признался, что изначально к идее свадьбы в стиле фильма «Безумный Макс» отнесся настороженно, но потом изменил свое мнение.

- Организатора объявили конкурс на свадьбу, которая собирались провести на сцене. Мы прошли отбор среди нескольких пар. Написали свою историю знакомства, и это «зацепило». Нам было несложно потратиться на атрибуты, зато получили возможность бесплатно позвать на фестиваль своих гостей. Кстати, поженились мы 21 июня. То есть, когда проходили отбор, еще не были женаты. Поэтому все по-честному. Мы на фестивале не впервые. Поддерживаем организаторов достаточно давно. Знал, что будет все на высоте. Когда нам кольца вынесли под брейк-данс, это приятно удивило. Не в одном ЗАГСе такого не будет. Я сторонник того, чтобы все было с перчинкой. За такими необычными свадьбами будущее. Они запоминаются надолго и цепляют гостей, - считает Артем.





Но его жена Дарина сразу оценила необычную идею организаторов.

- Мы постоянные участники фестиваля Ultra100. Здесь много наших друзей и приятелей. Все это запомнится на всю жизнь. Мы каждый год участвуем в беговых дистанциях. Сегодня, кстати, пробежали 6 км. Эмоции и атмосфера - полный драйв. Поэтому мы целый год ждем этого события. А за два дня выложимся по полной, постараемся поучаствовать во всех активностях, — поделилась девушка.





А тем временем зрители мужественно решали, можно сказать, непосильную задачу – не пропустить ни одного выступления, ни одного соревнования, которые проходили на различных площадках.





Гости активно болели за участников чемпионата по брейкингу, паркуру, соревнований по стритболу и восхищались артистами спортивно-развлекательного шоу «Ультра-Атланта». Тем временем на главной сцене спортсмены, которые готовились к завтрашним боям по панкратиону и пляжной борьбе, проходили обязательное взвешивание.





Однако остаться в стороне от того, что происходило на Ultra100, у зрителей при всем желании не получилось бы. И для этого необязательно было быть выносливым спортсменом или талантливым танцором.





Гости разного возраста азартно «рубились» в аэрохоккей, настольный футбол и теннис, гольф, дартс и от всей души били по боксерской груше. Все это требовало энергии, которую гости восполняли мороженым, бургерами и другими калорийными перекусами. А сильно уставшие даже дремали или отдыхали в тенечке в креслах-«грушах».







Впрочем, находились занятия и для менее активных гостей. Они могли побродить среди автомобилей на выставке техники, посидеть в массажном кресле или, отбросив условности и комплексы, довериться мастеру аквагрима.





Получив массу впечатлений, некоторые гости признавались, что у них «гудят ноги» - столько дорожек они исходили, чтобы успеть все посмотреть и во всем поучаствовать. Но ведь это еще не все. Завтрашний день фестиваля обещает быть таким же мегаактивным, но уже другим. И это ни в коем случае нельзя пропустить.



