В Средней Ахтубе власти купят детям «золотую» ёлку за 1,1 млн рублей





В Волгоградской области чиновники на исходе лета озаботились подготовкой к предстоящим новогодним праздникам. Власти Средней Ахтубы объявили о закупке новогодней ёлки. Приобрести пушистую красавицу, выполненную из полимерных материалов, райцентр рассчитывает со скидкой всего за 1,1 млн рублей. Соответствующий аукцион накануне был размещён на Госзакупках.

Примечательно, что параметры ёлки в доступных общественности документах не раскрываются, но, судя по ценнику, местную детвору ожидает нечто грандиозное. К примеру, на популярных онлайн-площадках искусственные новогодние деревья, выполненные по каркасной технологии высотой около 6 метров и диаметром нижнего яруса порядка 2 метров, стоят сейчас в районе 150-200 тыс. рублей, а за 1,1 млн рублей можно приобрести ёлку высотой с типовую пятиэтажку.





Отметим, отгрузить ёлку специалистам предстоит в сжатые сроки — всего за полмесяца с момента подписания контракта. Победителя аукциона определят к началу сентября.

Фото из архива ИА "Высота 102"