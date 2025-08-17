Общество

В Средней Ахтубе власти купят детям «золотую» ёлку за 1,1 млн рублей

Общество 17.08.2025 07:32
0
17.08.2025 07:32


В Волгоградской области чиновники на исходе лета озаботились подготовкой к предстоящим новогодним праздникам. Власти Средней Ахтубы объявили о закупке новогодней ёлки. Приобрести пушистую красавицу, выполненную из полимерных материалов, райцентр рассчитывает со скидкой всего за 1,1 млн рублей. Соответствующий аукцион накануне был размещён на Госзакупках.

Примечательно, что параметры ёлки в доступных общественности документах не раскрываются, но, судя по ценнику, местную детвору ожидает нечто грандиозное. К примеру, на популярных онлайн-площадках искусственные новогодние деревья, выполненные по каркасной технологии высотой около 6 метров и диаметром нижнего яруса порядка 2 метров, стоят сейчас в районе 150-200 тыс. рублей, а за 1,1 млн рублей можно приобрести ёлку высотой с типовую пятиэтажку.


Отметим, отгрузить ёлку специалистам предстоит в сжатые сроки — всего за полмесяца с момента подписания контракта. Победителя аукциона определят к началу сентября.

Фото из архива ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.08.2025 08:47
Общество 17.08.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 21:23
Общество 16.08.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 21:12
Общество 16.08.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 21:04
Общество 16.08.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 20:03
Общество 16.08.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 18:38
Общество 16.08.2025 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 17:01
Общество 16.08.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 15:23
Общество 16.08.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 15:00
Общество 16.08.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 13:38
Общество 16.08.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 13:02
Общество 16.08.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 12:12
Общество 16.08.2025 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 11:50
Общество 16.08.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 11:05
Общество 16.08.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 09:11
Общество 16.08.2025 09:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:47
Под Волгоградом засуха лишила воды жителей Малых ЧапурниковСмотреть фотографии
07:32
В Средней Ахтубе власти купят детям «золотую» ёлку за 1,1 млн рублейСмотреть фотографии
07:03
В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП с байкером на Центральной набережнойСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
Волгоградцы засняли последствия смертельного ДТП на Набережной 62-й АрмииСмотреть фотографии
21:27
«Ротор» вырвал ничью на последних минутах в матче с «Соколом» Смотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области температура упадет до +8Смотреть фотографии
21:12
«Безумный Макс», супербег и мегаэмоции: первый день фестиваля фестиваль Ultra100 собрал тысячи гостейСмотреть фотографии
21:04
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:03
Водители грузовиков сразились за звание лучшего в России: фоторепортаж из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:38
«Всё побито, мрак и мусор»: волгоградцы почти год добиваются ремонта жуткого перехода на ЕльшанкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгограде алкозомби без прав арестовали за езду на мотоциклеСмотреть фотографии
16:34
Продавец шубы в Волжском украл у 84-летней пенсионерки миллионСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Жителей Волжского возмутили коммунальные «угрозы» платить по полнойСмотреть фотографии
15:00
«Вот эта история. Ты держишь ее в своих руках»: волгоградский археолог - о главных находках, открытиях и черных копателяхСмотреть фотографии
13:38
Аэропорт Волгограда возобновил работуСмотреть фотографии
13:02
Мощные машины и умелые мужчины: в Волгограде выбирают лучшего в России водителя грузовикаСмотреть фотографии
12:12
Поезд Красноярск – Адлер встретят в Волгограде с задержкой более 4 часовСмотреть фотографии
11:59
Люди спаслись, а «Мечта» сгорела: следователи выясняют причины возгорания яхты на ВолгеСмотреть фотографии
11:50
Небо над Волгоградом закрыли для полетов гражданской авиацииСмотреть фотографии
11:34
Массовый заплыв через Волгу без разрешения пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:05
Это грандиозно! Мультиформатный фестиваль юга России «Ультра100» стартовал в ВолжскомСмотреть фотографии
10:29
На Волге загорелась яхта «Мечта»Смотреть фотографии
10:15
Волгоградский «Ротор» 16 августа сыграет с «Соколом» в Саратове Смотреть фотографии
10:05
В Сети появились страшные кадры первых минут после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
Ушла эпоха: с фасада волгоградского ЦУМа демонтировали вывескуСмотреть фотографии
08:37
Просто месиво: в лобовом ДТП под Волгоградом погибли два водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
Силы ПВО сбили ночью 16 августа над регионами России 29 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
Волгоградское УФАС выдало «черную метку» фирме за отказ убирать туалетыСмотреть фотографии
07:00
«Пока сделки нет»: итог переговоров президентов России и США на АляскеСмотреть фотографии
21:49
Игрок «Ротора» Сафронов стал лучшим в четвертом туре Первой лигиСмотреть фотографии
 