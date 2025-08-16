Общество

В Волгограде алкозомби без прав арестовали за езду на мотоцикле

Общество 16.08.2025 17:01
16.08.2025 17:01


Суд в Дзержинском районе Волгограда арестовал на 10 суток местного жителя, который в состоянии сильного опьянения управлял мотоциклом «ИЖ». Как сообщили V102.RU в районном суде, такое решение по административному делу вынес мировой судья судебного участка № 82.

Мужчина был признан виновным по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления). 

Установлено, что нарушителя, которые ехал на мотоцикле со стороны села Россошка в поселок Аэропорт, ночью 9 августа остановил патруль ГИБДД. Водителю предложили пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте, на что он согласился.

- Результат освидетельствования оказался положительный, более 2.500 мг/л. С результатами освидетельствования водитель согласился, - сообщили в районном суде.

В отношении правонарушителя был составлен административный материал и передан в суд. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

