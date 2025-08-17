В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП с байкером на Центральной набережной





В полиции рассказали подробности смертельного ДТП с двумя погибшими на наб. 62-й Армии в Центральном районе Волгограда. По информации Госавтоинспекции, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте.







- 16 августа, приблизительно в 23:45, водитель, управляя мотоциклом «Хонда», двигался по наб. 62-й Армии со стороны ул. Крылова к ул. 7-й Гвардейской. Напротив световой опоры №10 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, - сообщил заместитель командира ОБ ДПС Госавтоинспекции управления МВД России по городу Волгограду Сергей Филенков.

Отметим, по информации правоохранителей, оба участника аварии от полученных травм скончались на месте.

Фото: Жесть Волгограда / t.me

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области