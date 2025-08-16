Общество

Водители грузовиков сразились за звание лучшего в России: фоторепортаж из Волгограда

16.08.2025
Сегодня, 16 августа, в Волгограде состоялся финал всероссийского конкурса водительского мастерства «Лучший водитель России – 2025». За это звание, как передает V102.RU, сражались водители грузовиков. Победителем был признан водитель из Волгоградской области Денис Медведев, который показал лучшее время.



Зрелищное мероприятие прошло на парковке у стадиона «Волгоград Арена». О том, как это было – в фоторепортаже.



Напомним, что участие в финальном отборе приняли 17 конкурсантов из разных регионов России. Им предстояло пройти «змейку», въехать в бокс и выполнить параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве на скорость.




Понаблюдать за соревнованиями сильнейших водителей смогли все желающие – вход на мероприятия был бесплатный. Особенно в восторге были дети. Им разрешили посидеть в кабине настоящего тягача и окунуться в виртуальную реальность, ощутив себя водителем большегруза. 









В завершении конкурса зрителям показали эффектное шоу мотоциклистов.






Фото Геннадия Гуляева / V102.RU

