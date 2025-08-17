Волгоградцы засняли последствия смертельного ДТП на Набережной 62-й Армии





В ночь с 16 на 17 августа в Центральном районе Волгограда мотоциклист не смог разъехаться с пешеходом на опустевшей 0-й Продольной. Байкер на огромной скорости сбил мужчину на участке Центральной набережной 62-й Армии, вблизи моста через Волгу. Последствия очевидцы засняли на фото.

По информации случайных свидетелей трагедии, авария произошла, когда пешеход пытался перейти дорогу.





По предварительным данным, и водитель мотоцикла, и пешеход от полученных травм могли скончаться на месте. Одно из тел погибших проезжающие мимо автолюбители наблюдали на обочине.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» уточняет в ГУ МВД России информацию об обстоятельствах аварии, а также гибели её участников.

Фото: Жесть Волгограда / t.me