Происшествия

Волгоградцы засняли последствия смертельного ДТП на Набережной 62-й Армии

Происшествия 17.08.2025 06:18
0
17.08.2025 06:18


В ночь с 16 на 17 августа в Центральном районе Волгограда мотоциклист не смог разъехаться с пешеходом на опустевшей 0-й Продольной. Байкер на огромной скорости сбил мужчину на участке Центральной набережной 62-й Армии, вблизи моста через Волгу. Последствия очевидцы засняли на фото.

По информации случайных свидетелей трагедии, авария произошла, когда пешеход пытался перейти дорогу.


По предварительным данным, и водитель мотоцикла, и пешеход от полученных травм могли скончаться на месте. Одно из тел погибших проезжающие мимо автолюбители наблюдали на обочине.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» уточняет в ГУ МВД России информацию об обстоятельствах аварии, а также гибели её участников.

Фото: Жесть Волгограда / t.me

08:47
Под Волгоградом засуха лишила воды жителей Малых ЧапурниковСмотреть фотографии
07:32
В Средней Ахтубе власти купят детям «золотую» ёлку за 1,1 млн рублейСмотреть фотографии
07:03
В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП с байкером на Центральной набережнойСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
Волгоградцы засняли последствия смертельного ДТП на Набережной 62-й АрмииСмотреть фотографии
21:27
«Ротор» вырвал ничью на последних минутах в матче с «Соколом» Смотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области температура упадет до +8Смотреть фотографии
21:12
«Безумный Макс», супербег и мегаэмоции: первый день фестиваля фестиваль Ultra100 собрал тысячи гостейСмотреть фотографии
21:04
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:03
Водители грузовиков сразились за звание лучшего в России: фоторепортаж из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:38
«Всё побито, мрак и мусор»: волгоградцы почти год добиваются ремонта жуткого перехода на ЕльшанкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгограде алкозомби без прав арестовали за езду на мотоциклеСмотреть фотографии
16:34
Продавец шубы в Волжском украл у 84-летней пенсионерки миллионСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Жителей Волжского возмутили коммунальные «угрозы» платить по полнойСмотреть фотографии
15:00
«Вот эта история. Ты держишь ее в своих руках»: волгоградский археолог - о главных находках, открытиях и черных копателяхСмотреть фотографии
13:38
Аэропорт Волгограда возобновил работуСмотреть фотографии
13:02
Мощные машины и умелые мужчины: в Волгограде выбирают лучшего в России водителя грузовикаСмотреть фотографии
12:12
Поезд Красноярск – Адлер встретят в Волгограде с задержкой более 4 часовСмотреть фотографии
11:59
Люди спаслись, а «Мечта» сгорела: следователи выясняют причины возгорания яхты на ВолгеСмотреть фотографии
11:50
Небо над Волгоградом закрыли для полетов гражданской авиацииСмотреть фотографии
11:34
Массовый заплыв через Волгу без разрешения пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:05
Это грандиозно! Мультиформатный фестиваль юга России «Ультра100» стартовал в ВолжскомСмотреть фотографии
10:29
На Волге загорелась яхта «Мечта»Смотреть фотографии
10:15
Волгоградский «Ротор» 16 августа сыграет с «Соколом» в Саратове Смотреть фотографии
10:05
В Сети появились страшные кадры первых минут после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
Ушла эпоха: с фасада волгоградского ЦУМа демонтировали вывескуСмотреть фотографии
08:37
Просто месиво: в лобовом ДТП под Волгоградом погибли два водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
Силы ПВО сбили ночью 16 августа над регионами России 29 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
Волгоградское УФАС выдало «черную метку» фирме за отказ убирать туалетыСмотреть фотографии
07:00
«Пока сделки нет»: итог переговоров президентов России и США на АляскеСмотреть фотографии
21:49
Игрок «Ротора» Сафронов стал лучшим в четвертом туре Первой лигиСмотреть фотографии
 