Под Волгоградом засняли схватку рыбака с огромным сазаном на городском пруду





Накануне в Михайловке Волгоградской области изумлённые местные жители засняли ожесточённую схватку рыбака с огромной рыбой. Мужчина удил на надувной лодке в местном пруду на территории парка им. Марка Смехова, и в какой-то момент ему улыбнулась удача. Однако затащить улов в лодку оказалось непростой задачей.







- Сейчас достанет. Вот такие у нас рыбы водятся. Ёлки-палки… Как плескается, - комментирует за кадром автор ролика.

Прежде чем удалось обуздать сазана, рыбина успела прокатить мужчину по пруду. После успешного завершения схватки рыбак поспешил похвастаться уловом перед местной детворой.

Отметим, по словам очевидцев, этот случай не первый, когда рыбакам улыбается удача на городском пруду.

Фото и видео: Новое время Михайловка / t.me