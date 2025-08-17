Общество

Под Волгоградом засняли схватку рыбака с огромным сазаном на городском пруду

Общество 17.08.2025 09:53
0
17.08.2025 09:53


Накануне в Михайловке Волгоградской области изумлённые местные жители засняли ожесточённую схватку рыбака с огромной рыбой. Мужчина удил на надувной лодке в местном пруду на территории парка им. Марка Смехова, и в какой-то момент ему улыбнулась удача. Однако затащить улов в лодку оказалось непростой задачей.



- Сейчас достанет. Вот такие у нас рыбы водятся. Ёлки-палки… Как плескается, - комментирует за кадром автор ролика.

Прежде чем удалось обуздать сазана, рыбина успела прокатить мужчину по пруду. После успешного завершения схватки рыбак поспешил похвастаться уловом перед местной детворой.

Отметим, по словам очевидцев, этот случай не первый, когда рыбакам улыбается удача на городском пруду.

Фото и видео: Новое время Михайловка / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.08.2025 12:59
Общество 17.08.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2025 10:53
Общество 17.08.2025 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2025 08:47
Общество 17.08.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2025 07:32
Общество 17.08.2025 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 21:23
Общество 16.08.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 21:12
Общество 16.08.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 21:04
Общество 16.08.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 20:03
Общество 16.08.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 18:38
Общество 16.08.2025 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 17:01
Общество 16.08.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 15:23
Общество 16.08.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 15:00
Общество 16.08.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 13:38
Общество 16.08.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 13:02
Общество 16.08.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 12:12
Общество 16.08.2025 12:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:01
Под Волгоградом засняли столкновение двух большегрузов на саратовской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
«Из-за перегрузки психика просто горит»: в Волгоградской области вырос спрос на отдых «вне зоне доступа»Смотреть фотографии
12:39
В Волжском школьник извинился за оскорбление полицейских и ночной вояж на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Росавиация запретила «Азур Эйр» совершать авиарейсы из Волгограда в ЕгипетСмотреть фотографии
11:20
ГАИ разыскивает скрывшегося после ДТП в селе Цаца водителя иномаркиСмотреть фотографии
10:53
Волгоградские чиновники создали карту сетевых «оазисов» на случай блокировки интернетаСмотреть фотографии
10:03
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с двумя погибшими в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
Под Волгоградом засняли схватку рыбака с огромным сазаном на городском прудуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:47
Под Волгоградом засуха лишила воды жителей Малых ЧапурниковСмотреть фотографии
07:32
В Средней Ахтубе власти купят детям «золотую» ёлку за 1,1 млн рублейСмотреть фотографии
07:03
В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП с байкером на Центральной набережнойСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
Волгоградцы засняли последствия смертельного ДТП на Набережной 62-й АрмииСмотреть фотографии
21:27
«Ротор» вырвал ничью на последних минутах в матче с «Соколом» Смотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области температура упадет до +8Смотреть фотографии
21:12
«Безумный Макс», супербег и мегаэмоции: первый день фестиваля Ultra100 собрал тысячи гостейСмотреть фотографии
21:04
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:03
Водители грузовиков сразились за звание лучшего в России: фоторепортаж из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:38
«Всё побито, мрак и мусор»: волгоградцы почти год добиваются ремонта жуткого перехода на ЕльшанкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгограде алкозомби без прав арестовали за езду на мотоциклеСмотреть фотографии
16:34
Продавец шубы в Волжском украл у 84-летней пенсионерки миллионСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Жителей Волжского возмутили коммунальные «угрозы» платить по полнойСмотреть фотографии
15:00
«Вот эта история. Ты держишь ее в своих руках»: волгоградский археолог - о главных находках, открытиях и черных копателяхСмотреть фотографии
13:38
Аэропорт Волгограда возобновил работуСмотреть фотографии
13:02
Мощные машины и умелые мужчины: в Волгограде выбирают лучшего в России водителя грузовикаСмотреть фотографии
12:12
Поезд Красноярск – Адлер встретят в Волгограде с задержкой более 4 часовСмотреть фотографии
11:59
Люди спаслись, а «Мечта» сгорела: следователи выясняют причины возгорания яхты на ВолгеСмотреть фотографии
11:50
Небо над Волгоградом закрыли для полетов гражданской авиацииСмотреть фотографии
11:34
Массовый заплыв через Волгу без разрешения пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:05
Это грандиозно! Мультиформатный фестиваль юга России «Ультра100» стартовал в ВолжскомСмотреть фотографии
10:29
На Волге загорелась яхта «Мечта»Смотреть фотографии
 