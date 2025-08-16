Продавец шубы в Волжском украл у 84-летней пенсионерки миллион





Полицейские задержали в городе Волжском Волгоградской области 41-летнего волгоградца, который украл из квартиры 84-летней пенсионерки более 1 миллиона рублей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, пенсионерка обратилась с заявлением в полицию 15 августа.

Женщина сообщила, что не обнаружила крупной суммы после того, как у нее дома побывал торговец.

Установлено, что он подошел к пенсионерке на улице, и предложил ей по выгодной цене купить постельное белье и шубу. Женщина согласилась. Для оплаты товара она пригласила продавца домой.

- Узнав, откуда хозяйка квартиры достаёт наличность, и, дождавшись пока она отвлечется, мужчина взял оставшиеся деньги и скрылся, - рассказали в Главке.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (Кража). По подозрению в совершении этого преступления задержан житель Кировского района Волгограда. Он сознался в содеянном. Похищенные деньги изъяты. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области