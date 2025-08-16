



Жители Советского района Волгограда почти год просят местные власти привести в порядок подземный переход под железной дорогой вблизи подземной станции скоростного трамвая «Ельшанка». Как сообщили V102.RU волгоградцы, несмотря на их жалобы и мольбы за год ничего не произошло. В переходе по-прежнему страх, ужас и кучи мусора.

- Скоро будет почти год, как мы обращались по поводу безобразного содержания пешеходного перехода между станциями «Ельшанка» и 7-ой больницей. Обратите внимание, ничего не произошло. Вот сейчас минут через 40 стемнеет и будет у нас здесь полный квест, - сообщила редакции местная жительница Елена, которая в подтверждении своих слов сняла состояние перехода на видео.

По ее словам, съемка была сделана 14 августа текущего года.

- Всё побито, ничего не восстановлено. Вон там светится свет в конце тоннеля, т.е. освещения нет, - констатирует женщина. - Вот один плафон валяется на земле. Все здесь разрисовано, потолок осыпается постепенно на голову. Местные уже не хотят здесь ходить, потому что опасно.

Примечательно, что две более-менее целые лампы нашлись на улице, при входе в тоннель. Рядом с подземным переходом картина также печальная – трава по пояс и неблагоустроенность.

Автор видео утверждает, что за год обслуживающая организация два раза убирала в переходе мусор. На этом всё.

Напомним, что об этом подземном пешеходном переходе V102.RU сообщала в октябре 2024 года. Тогда в мрачной подземке свет был, но один из светильников гудел так, что эти звуки наводили ужас на волгоградцев.

Однако в администрации Волгограда, куда информагентство обратилось за комментарием, сообщили, что очередной косметический ремонт в переходе проводился весной. А все усилия обслуживающей организации, которая приводит в порядок переход, сводят на нет вредители.

- По информации обслуживающей организации, наведение порядка на территории перехода, включая вывоз мусора и удаление надписей, оставленных на стенах неизвестными лицами, проводится регулярно. При этом, после каждого приведения объекта в порядок вандалы снова портят свежеокрашенные стены, ломают световое оборудование, вырывают проводку и оставляют после себя мусор. Так, в мае текущего года рабочие в очередной раз провели косметический ремонт объекта, привели в порядок системы освещения, - сообщили в мэрии. - В ближайшее время специалисты вновь приведут объекта в порядок и восстановят работу электрооборудования. Сотрудники обслуживающей организации призывают волгоградцев бережно относиться к общегородскому имуществу, помогая работникам поддерживать чистоту и сохранность подземных сооружений.

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года этот злополучный подземный переход под железной дорогой затопило талыми водами. А через несколько месяцев со стен подземелья отлетела почти вся плитка, чудом не завалив проходивших по нему людей.

Видео читателей V102.RU