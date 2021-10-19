



Министр здравоохранения Михаил Мурашко озвучил перечень регионов России, в которых ситуация с распространением коронавируса остается наиболее напряженной. Волгоградская область в этот список не вошла, сообщает ИА «Высота 102».

Глава Минздрава представил информацию на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Так, в число наиболее «ковидных» субъектов РФ попали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Ивановская и Тюменская области. В эти регионы министерство отправило дополнительные медицинские бригады, передает ТАСС слова Мурашко.

Министр отметил, что по всей России развернуты 274 тысячи инфекционных коек, из которых 232 тысячи перепрофилированы из общей лечебной сети. В облздраве Волгоградской области отметили, что коечный фонд в регионе является одним из самых больших среди других субъектов РФ.