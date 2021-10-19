Верные и актуальные данные абонента в платежке - залог корректных начислений за коммунальные услуги. С этим не поспоришь, хотя в работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) нередки случаи, когда граждане даже не обращают внимания на те данные, что указаны в их платежном документе. Они сразу смотрят на цифры в графе «К оплате», не соглашаются с ними, не платят и в итоге накапливают долги, недоумевая, откуда берутся завышенные или неверные начисления.

Почему приходит платежка с начислением на имя родственника, умершего 3 года назад? Зачем платить за вывоз мусора в брошенном доме, в котором никто не живет? Почему меня вызывают в суд за долги по квартире, которую я давно продал? Если у меня несколько квартир, то почему я должен платить за вывоз мусора в каждой из них, независимо от прописки? Эти и подобные вопросы очень часто поступают в контакт-центр регоператора.

В ходе проверок оказывается, что виной всему неактуальные данные плательщика и их несвоевременное обновление. В результате некоторые граждане получают квитанцию с оплатой выше, чем она может быть. А ведь первое, что необходимо сделать гражданину – элементарно проверить правильность указания всех данных в квитанции. В ней обязательно должны содержаться полное имя собственника, адрес и количество проживающих в помещении, цифры по общей и жилой площади. Если там есть неточности или у человека произошли любые изменения данных, ему необходимо оповестить об этом регионального оператора в течение 5 дней. Это поможет избежать некорректных начислений и лишних трат для гражданина. Отметим, что самостоятельно обновлять сведения о себе – обязанность по закону всех потребителей коммунальных услуг, а именно согласно ст.148 (25) Правил № 354 о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.





Для внесения изменений необходимо направить регоператору подтверждающие документы для корректировки данных. В настоящее время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой региональный оператор рекомендует делать это дистанционно одним из способов:

- на официальную электронную почту: info@uo34.ru;

- на официальном сайте 34.citymatic.ru в разделе «Обратная связь»;

- по почтовому адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.5;

Подать заявку также можно в местных отделах по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и МФЦ, а получить консультацию специалистов контакт-центра регионального оператора по тел. (8442) 23-23-23, по будням с 9.00 до 20.00.

Кроме системных неплательщиков проблему усугубляют граждане, которые не сообщают или намеренно утаивают свои актуальные данные для корректного начисления платы за ТКО. В таком случае региональный оператор оставляет за собой право начислять плату за мусор, исходя из имеющихся данных.

В Волгоградском регионе продолжает остро стоять проблема накопления дебиторской задолженности населения за коммунальные услуги, в том числе за «Обращение с отходами». На данный момент жители задолжали за вывоз мусора порядка 900 млн рублей. При этом страдают интересы добросовестной части населения, ведь только всеобщая платежная дисциплина – залог снижения тарифа на услугу.