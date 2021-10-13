Экономика 13.10.2021 14:16 Новости компаний
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13.10.2021 14:16 Новости компаний
Более 50 представителей СМИ из 20 городов России смогли задать свои вопросы заместителю Председателя Правления Банка Уралсиб, руководителю Розничного бизнеса Станиславу Тывесу в ходе онлайн-конференции «Банковская розница-2021: вызовы, итоги, перспективы».
Как банковский бизнес пережил первые волны пандемии в 2020 году, как сегодня меняются клиентские предпочтения и как банки будут развиваться в будущем – об этом и не только шел диалог во время онлайн-конференции.
«Ключевым изменением прошлого года стала диджитализация. Все банки, кто-то быстрее, кто-то медленнее, работали в этом направлении последние 5-6 лет, но пандемия дала колоссальный стимул для ускорения процесса. Банк Уралсиб не остался в стороне, нам надо было предложить клиентам максимальное количество продуктов, доступных в онлайн-формате, что мы и делали», – отметил в начале разговора Станислав Тывес.
В мае 2020 года банк запустил новую дебетовую карту «Прибыль» с возможностью курьерской доставки, и теперь более половины дебетовых карт «Прибыль» оформляется онлайн и доставляется на дом курьерами. Также есть возможность получения цифровой карты, правда, только для действующих клиентов банка.
На сегодняшний день уже порядка 30% потребительских кредитов в Уралсибе оформляется онлайн, в следующем году эта доля возрастет до 50%, считает Станислав Тывес. Также банк предоставляет возможность оформления ипотечной сделки и покупки квартиры у застройщика полностью в удаленном формате.
С конца прошлого года банк наблюдает повышенный спрос со стороны населения на потребительские кредиты, ипотеку и автокредиты. «И мы, и вся банковская отрасль показывает рекордные цифры по уровню выдач займов. Такая динамика объясняется реализацией отложенного спроса на кредитные продукты и запуском льготных госпрограмм поддержки кредитования», – рассказал Станислав Тывес. Растет интерес клиентов и к другим финансовым продуктам, в том числе инвестиционным.
Говоря о развитии банковского бизнеса, Станислав Тывес отметил, что главными конкурентными преимуществами становится качество сервиса – скорость, удобство получения продуктов. «Сейчас идет борьба буквально за то, сколько кнопок надо нажать в банковских приложениях. И чем меньше манипуляций нужно будет совершить клиенту, тем больше вероятность, что он вернется в банк вновь», - считает Станислав Тывес.
И хотя, по его мнению, ценовые войны банков останутся, они уйдут на второй план. На первый план теперь выходят такие факторы как кастомизация, удобство цифровых сервисов и качество тех консультаций, которые клиент получает, взаимодействуя с банкомпо разным каналам.
Полностью запись онлайн-конференции «Банковская розница-2021: вызовы, итоги, перспективы» можно посмотреть здесь.
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