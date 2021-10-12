Суд запретил вышку сотовой связи на дачном участке под Волгоградом

Горпитомник в Волгограде уличили в неправильном хранении лекарств и трупов собак12.10.2021 16:24
Волгоградцев приглашают переобучиться на специалистов по буровым растворам12.10.2021 12:57
Суд в Волгограде обязал газифицировать земельные участки для многодетных12.10.2021 12:48
Колл-центр волгоградского облздрава завалили вопросами про вакцинацию12.10.2021 10:54
Одну из магистралей в Волгограде перекроют на две ночи из-за переноса сетей12.10.2021 10:19
«Мне кажется, все дело в луке»: свое мнение о школьной еде высказали родители учеников лицея №9 в Волгограде12.10.2021 09:24
Введен режим самоизоляции для непривитых волгоградцев старше 65 лет12.10.2021 08:56
«В квартирах – холод собачий»: замерзающие волгоградцы просят дать УК пинка11.10.2021 19:38
В Волгограде автосервис оштрафовали за лояльный техосмотр11.10.2021 17:39
Материалы из архива УФСБ представлены на выставке в Волгограде11.10.2021 16:45
Сотрудники Сбербанка вновь стали участниками проекта «Быть героем просто»11.10.2021 15:56
В Волгоградской области 21-летняя девушка умерла от коронавируса11.10.2021 15:55
«15 лет с вами»: ИА «Высота 102» отмечает юбилей11.10.2021 13:57
В Волгоградской области готовят новые ограничения по сдерживанию коронавируса11.10.2021 11:32
Подготовить дополнительные предложения по профилактике распространения коронавируса при осложнении санитарно-эпидемиологической обстановки поручил сегодня губернатор Волгоградской области на оперативном совещании. Андрей Бочаров отметил, что высока вероятность осложнения ситуации с заболеваемостью, которая...