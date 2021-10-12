Суд запретил вышку сотовой связи на дачном участке под Волгоградом





Волжский городской суд признал незаконным использование садоводческого участка для установки вышки сотовой связи. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с соответствующим требованием в суд обратилось надзорное ведомство по итогам проверки, проведенной по обращению жителей СНТ "Мичуринец". Дачники пожаловались в прокуратуру на нарушение требований земельного законодательства и законодательства о ведении садоводства и огородничества.

В ходе проверки установлено, что в начале 2021 года коммерческая организация в указанном СНТ приобрела в собственность земельный участок, имеющий вид разрешенного использования – для садоводства. В мае представитель юридического лица обратился в межмуниципальный отдел Управления Росреестра Волгоградской области с заявлением о внесении изменений в вид разрешенного использования земельного участка с земель под садоводство на земли под садоводство и связь.

Данное заявление было рассмотрено и удовлетворено, необходимые изменения внесены. Воспользовавшись принятым решением, организация приступила на указанном участке к строительству вышки сотовой связи.

Однако, как выяснили прокуроры, регулирующий орган при внесении изменений не принял во внимание тот факт, что в силу п. 24 ст. 54 ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" изменение вида разрешенного использования отдельных садовых земельных участков с 1 января 2019 года не допускается.

Прокуратура обратилась с административным исковым заявлением в суд о приведении записи единого государственного реестра регистрации прав на недвижимое имущество в первоначальное состояние, т.е с исключением вида разрешенного использования земли под связь.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Отметим, что в Волгоградской области это уже не первый случай, когда жители бунтуют против строительства вышек сотовой связи рядом с их домами и земельными участками. Так, добиться отмены строительства такой вышки пытаются жители хутора Тумак в Среднеахтубинском районе . Хуторяне написали уже несколько коллективных заявлений, в том числе в Роспотребнадзор.



